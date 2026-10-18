新华网 2026-10-18 11:33:02

鉴于印度尼西亚林火产生的烟霾扩散至周边多国，东盟气象机构16日发布最高级别警报。

鉴于印度尼西亚林火产生的烟霾扩散至周边多国，东盟气象机构16日发布最高级别警报。

据法新社17日报道，东盟专业气象中心16日发布通知称，已启动东盟南部地区烟霾三级警报。这是零级至三级警报系统的最高级别，触发条件是相关地区“出现严重跨境烟霾的高风险”，连续两天或以上观察到广泛中度至重度烟霾。

10月13日，在印度尼西亚中加里曼丹省帕朗卡拉亚，一名骑行者在烟霾中拍照。新华社发（雷吉娜摄）

印尼正遭遇十年来最严重的森林火灾，烟霾扩散至周边马来西亚、新加坡和东帝汶等国，导致一些国家学校停课，呼吸系统疾病病例激增，民众户外活动受限。

空气质量监测机构艾可爱尔公司发布的17日全球空气污染最严重主要城市实时排名中，东盟国家的城市在前三位中占据两位，分别是第二位的新加坡和第三位的马来西亚吉隆坡。它们的所有相关监测数据均显示为“极度有害”级别。

印尼每到干燥季节便常发林火，今年受厄尔尼诺现象影响，林火灾害尤其严重。印尼国家抗灾署17日表示，已用飞机向烟霾区播撒干冰。

来 源：新华网

原标题： 东盟机构就印尼烟霾发布最高警报

记者 乔颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com