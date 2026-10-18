新华网 2026-10-18 11:33:02

美国俄勒冈州本德市一所小学15日发生枪击事件，一名16岁少年枪杀4人、致伤2人后被一名家长击毙。据警方最新通报，枪手被击毙时还剩40多发子弹。

美国俄勒冈州本德市一所小学15日发生枪击事件，一名16岁少年枪杀4人、致伤2人后被一名家长击毙。据警方最新通报，枪手被击毙时还剩40多发子弹。

当地警方说，枪手格里芬·约翰曾是该校一名特需学生。他15日携带一支霰弹枪进入校园，闯入一间跨年级特需生的教室并开枪，致使一名25岁教师和年龄分别为5岁、8岁和11岁的三名儿童罹难，另有一名教师和一名7岁儿童受伤。

这是10月15日在美国俄勒冈州本德市拍摄的发生枪击事件的小学。新华社/美联

事发当天，一名皮卡司机发现约翰正在翻墙闯入学校，当即大声喝止。结果约翰朝他开枪，子弹多次击中皮卡。约翰在教室行凶后，一名女教师上前试图夺枪，双方扭打起来，这时一名男家长赶到现场开枪击毙约翰。

警方没有公开上述女教师身份，仅表示她没有受伤。本德市警察局长迈克·克兰茨说，警方接警后3分钟赶到现场，枪手当时已被击毙。警方已着手调查其行凶动机和获取枪支渠道。

据路透社报道，今年以来，美国校园已发生149起涉枪事件，共造成118人伤亡。另据美国“枪支暴力档案”网站数据，美国今年已发生371起群体性枪击事件。该网站将群体性枪击事件定义为造成4人及以上伤亡的枪击事件，其中不包括开枪者。

来 源：新华网

原标题： 美国俄勒冈州小学枪击案更多详情披露

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com