新华网 2026-10-18 11:33:02

17日，参加爱知·名古屋亚残运会的中国体育代表团亮相在名古屋港花园码头运动员广场举行的代表团欢迎仪式。

17日，参加爱知·名古屋亚残运会的中国体育代表团亮相在名古屋港花园码头运动员广场举行的代表团欢迎仪式。

10月17日，中国体育代表团成员出席欢迎仪式。新华社记者 才扬 摄

亚运会之后，在名古屋港花园码头建造的集装箱房屋继续作为亚残运会部分运动员的住宿点以及代表团的团部所在地。15日至17日，这里的广场上每天举行三个场次的欢迎仪式。

中国代表团在当天下午场次的仪式中第一个出场。引导员高举引导牌，轮椅击剑等项目运动员、官员列队入场。随后，其他代表团也依次入场，大家互相致以掌声。

10月17日，中国体育代表团成员出席欢迎仪式。新华社记者 才扬 摄

“在这一刻感到无比自豪与开心。”刚刚见证五星红旗升起的轮椅击剑队队员敖兰珠说，“这几天我们都有赛前训练，适应场地等各方面感觉都还可以。这次我参加轮椅击剑6个项目，两个个人项目，4个团体项目，尽量去打好每一场比赛，争取拿冠军！”

本届亚残运会将于18日至24日举行。中国体育代表团312名运动员将参加17个大项335个小项的比赛。这是中国体育代表团第五次参加亚残运会，也是参加境外亚残运会运动员规模最大的一届。

来 源：新华网

原标题： 中国体育代表团亮相亚残运会欢迎仪式

记者 郑直、张卉

本文转自：温州新闻网 66wz.com