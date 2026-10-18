新华网 2026-10-18 11:33:03

一块名为“意外的细节”的纪念牌15日在巴黎市中心共和国广场揭幕。纪念牌展示了被认为是世界上现存最早有人物入镜的照片《圣殿大道》，其设置地点正是照片中两名人物当年所在的位置。

一块名为“意外的细节”的纪念牌15日在巴黎市中心共和国广场揭幕。纪念牌展示了被认为是世界上现存最早有人物入镜的照片《圣殿大道》，其设置地点正是照片中两名人物当年所在的位置。

这是10月16日在法国巴黎共和国广场拍摄的“意外的细节”纪念牌。新华社记者邬惠我摄

据巴黎市政府网站介绍，1838年春天的一个早晨，法国摄影先驱路易·达盖尔从其巴黎工作室的窗口将摄影设备对准正值交通高峰期的圣殿大道。由于当时使用的银版成像需要数分钟曝光时间，照片未能留下街道上车水马龙的繁忙景象，而路边一名擦鞋匠及其顾客因长时间保持相对静止，被意外定格下来。在此之前，摄影作品主要记录风景或静物，这两名姓名不详的人物因此被认为是“最早出现在照片中的人”。

据介绍，承载这幅影像的镀银铜板在第二次世界大战期间因保存条件不佳严重受损，20世纪70年代的一次不当修复又使影像几乎完全消失。如今，原始铜板仅留有少量影像痕迹，现存唯一的翻拍照片摄于1936年。

2024年6月，一个由三名电影人组成的团队开始寻找照片中两个人的确切位置。该团队通过对共和国广场及圣殿大道进行三维扫描、查阅地图和绘画作品等巴黎历史档案，并借助照片中记录的建筑进行定位等方式，最终确定了照片中人物当年所在的位置。

10月16日，在法国巴黎共和国广场，人们观看“意外的细节”纪念牌。新华社记者邬惠我摄

此次揭幕的纪念牌镶嵌于共和国广场地面，刻有《圣殿大道》的局部影像及其拍摄经过的文字介绍，并用圆圈标出擦鞋匠及其顾客的身影。

今年9月，法国文化部启动摄影术诞生200周年系列纪念活动，纪念牌的揭幕正是在这一背景下举行。

来 源：新华网

原标题： 世界“首张有人物入镜照片”纪念牌在巴黎揭幕

记者 张百慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com