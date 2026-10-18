新华网 2026-10-18 11:33:03

目前新质生产力的发展态势如何？如何看待此次发布的顶层设计？产业一线反应如何？

近日，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》（以下简称《意见》），围绕科技创新、产业创新、发展方式创新、体制机制创新、人才工作机制创新五个方面提出19项重点举措。

目前新质生产力的发展态势如何？如何看待此次发布的顶层设计？产业一线反应如何？

2026年3月16日，在浙江省湖州市长兴县吕山乡，诺力五期未来工厂的工人在智能化生产线上工作。新华社发（谭云俸 摄）

顶层设计：系统谋划，明确“四对关系”

同济大学经济与管理学院教授陈强表示，《意见》明确了“创新主导、改革为要、因地制宜、先立后破”的十六字原则，提出统筹处理好政府和市场、质态和业态、改革和发展、自主和开放四对关系。值得注意的是，文件还专门进行了风险提示：严禁借发展新质生产力之名违规滥用政策，对一哄而上、盲目投资等造成重大损失的严肃追究责任。

陈强教授对十六字原则逐一拆解：“创新主导，强调创新是第一动力；改革为要，讲的是需要新型生产关系与之适配；因地制宜，强调各地要立足资源禀赋和优势条件；先立后破，讲的是发展新动能与淘汰旧动能的节奏把握。”

从数据看，新质生产力已积聚起可观势能。国家统计局数据显示，1至8月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%。8月份，装备制造业增加值同比增长12.1%，高技术制造业持续领跑，集成电路制造、智能车载设备制造行业保持20%以上的高增长。

产业一线：从“规模竞争”转向“效能竞争”

顶层设计的落地，企业感受最为直接。

“过去最怕技术领先、市场落后，现在这个政策站在我们这边，我们就敢往上去研发，也敢往应用场景上放了。”中铁上海院健康环境研究院院长李薇坦言，这份底气来自顶层设计对创新价值的高度认同，也来自对科技成果转化路径的清晰规划。

培育新质生产力，正在给经济社会发展带来深层次变革。陈强教授将其概括为三个层面：一是发展理念的变革——从主要依托要素投入转向科技创新寻找内生动力；二是创新要素的集聚——包括技术、人才、数据、算力等，加速向新领域、新赛道汇集；三是动能的持续迭代——新兴产业与传统产业转型升级同步推进。

“我们不是不要原有的产品，而是在原有基础上增加功能，把功能赋能给各个行业。”李薇院长以自身实践印证这一变化。她所在的企业正在研发销售新型材料，比如将核壳结构二氧化钛材料应用在长三角旅游列车车厢壁内——今年5月，这趟开往新疆的旅游列车首发，全车200位旅客平均年龄在65岁以上。这层纳米材料涂层能够持续长效保障旅客健康安全。她表示，传统产业发展新质生产力，是通过技术注入实现价值跃升。“同样的原材料、产能，产品性能要更强。现在的竞争维度，从成本转向价值，从规模转向效能。”

这是在江苏南通洋吕铁路物流基地拍摄的等待装船的新能源汽车（2026年5月29日摄，无人机照片）。新华社发（许丛军摄）

以确定性应对不确定性

今年是在“十五五”开局起步的关键节点，加快发展新质生产力，顶层设计和路线图已然确定，各地区各领域要各显所长。

陈强表示，加快发展新质生产力，对中国经济发展逻辑的演进正在发生。一方面国家创新体系效能提升，另一方面现代化产业体系韧性增强，同时深化国家创新体系和现代化产业体系之间的互动。当前的外部形势变幻莫测，关键时刻出台这样一份《意见》，对于应对未来发展中的不确定性和风险，作用非常之大。

“加快发展新质生产力，全面赋能经济社会高质量发展。”“让技术创新落实到真实的场景上、真实的订单上。”两位访谈嘉宾的寄语，道出了新质生产力的本质——它扎根于经济实践、发展于真实场景中。从顶层设计的系统谋划，到车间一线的技术突破，新质生产力正在以看得见、摸得着的方式，影响着中国经济的未来面貌。

来 源：新华网

原标题： 新质生产力：顶层设计落地，产业一线如何作答？

作者：王辰阳 肖劲涛

本文转自：温州新闻网 66wz.com