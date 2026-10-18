十年授人以渔，鲁班工坊助各国青年“有技可依”

新华网 2026-10-18 11:33:03

鲁班工坊则是中外院校采取“产教融合、校企合作”方式，在境外合作建设、实施学历教育、开展技能培训的实体化办学项目。它不仅“授人以鱼”，更“授人以渔”，在建设实训中心、提供先进教学设备的同时，组织中国教师和技术人员为外方教师开展培训，并邀请他们来中国实地交流，为当地培养可持续的技术力量。

10月16日，与会者在中国职业教育专题展上参观。新华社记者 李然 摄

在天津京清汽车产业园，来自埃及的青年安明和立安与中国同学一起，听老师讲解新能源汽车底盘系统强化训练知识。前不久，他们从埃及鲁班工坊来到天津交通职业学院，深入生产一线学习专业技能。

“我在埃及鲁班工坊学习了汽车维修、汽车结构和汽车电子技术。来到中国，我有更多机会接触生产一线。”20岁的立安说，他希望能提高中文水平和汽车维修技能，回到埃及成为一名汽车工程师。

鲁班是中国历史上一名杰出的工匠和发明家，是精湛技艺与创新精神的象征。鲁班工坊则是中外院校采取“产教融合、校企合作”方式，在境外合作建设、实施学历教育、开展技能培训的实体化办学项目。它不仅“授人以鱼”，更“授人以渔”，在建设实训中心、提供先进教学设备的同时，组织中国教师和技术人员为外方教师开展培训，并邀请他们来中国实地交流，为当地培养可持续的技术力量。

10月16日，与会者在大会现场。新华社记者 李然 摄

在天津举办的2026年世界职业技术教育发展大会上，中国教育国际交流协会会长田学军表示，鲁班工坊根植于中国的和合共生、天下为公的文化基因，贴近民生，让各国青年学到本领、受益终身，以务实成效诠释了共商、共建、共享的全球治理观。

2016年，天津渤海职业技术学院与泰国大城技术学院合作在泰国建成全球首个鲁班工坊。作为十年历程的亲历者，泰籍教师黄可莹感触颇深：“鲁班工坊推行的EPIP（工程实践创新项目）教学模式，把工厂搬进课堂，让学生直面真实工程任务，在实操中学习知识、练技能、解难题。”

十年来，泰国鲁班工坊先后完成三期建设，开设的6个国际化专业全部纳入泰国国民教育体系。“我们不单单为当地培养人才，而是把整套东西留下来，中国的标准、模式正在真正融入并促进当地的发展。”天津渤海职业技术学院国际交流与合作办公室副主任梅文涛说。

当前，中国在泰国落地的新能源汽车零配件、经销类企业已达上百家。去年8月，“中国—泰国汽车智能制造行业产教融合共同体”在泰国成立，依托持续稳定的人才培养输出，相关企业可直接进校园招聘，让泰国青年有技能、能就业。

在天津轻工职业技术学院深造的埃及鲁班工坊留学生穆罕默德·穆斯塔法说：“在EPIP课堂上，我们不只是处理模拟问题，而是解决真实的工程问题。我们以团队合作讨论解决方案、改进技术、反复测试，得出了符合工程标准的成果。”更棒的是，他将方法分享给了远在埃及的同学，他们用同样的方式建起了自己的项目。

目前，中埃共建的两所鲁班工坊累计开展学历教育3100余人，开展技能培训4000余人次。源源不断的人才供给，为中埃产业合作创造新机遇。

天津轻工职业技术学院机械工程学院院长王宝龙介绍，近年来埃及鲁班工坊与中埃·泰达苏伊士经贸合作区共同建设的就业培训基地让埃及青年搭上就业“直通车”。“我们培养的大批掌握先进技术的学生，能够很好地服务企业，也增强了中资企业在埃及建厂和投资的信心，有效带动当地经济发展。”

10月16日，与会者在中国职业教育专题展上参观。新华社记者 李然 摄

在中亚，塔吉克斯坦鲁班工坊也正在为当地青年打开职业发展空间。运营近4年来，该鲁班工坊已为3600余名本科生和研究生提供学习与实训机会。

塔吉克斯坦技术大学学生巴赫季约尔·博佐尔佐达刚入学时，一度对所学的大地测量与制图学专业感到迷茫。直到当地鲁班工坊投运后，工坊内先进的测量设备、数字化测绘技术和虚拟仿真课程，让他重新认识了这一专业的发展前景，也逐渐点燃了他对测绘领域的兴趣。

“我希望未来能到中国继续深造，学习更先进的测绘技术，为塔吉克斯坦基础设施建设贡献力量。”他说。

如今，鲁班工坊这一由天津发起的“实践”，已上升为中国职业教育的“国家名片”。教育部数据显示，截至目前，中国已在32个国家建成38家鲁班工坊，累计培养学历生3万余人，培训非学历生16万余人次。

天津市委教育工委副书记、市教委主任张弢表示，十年前，天津职业院校在海外创立鲁班工坊，推动中国职业教育从“引进来”迈向“走出去”；十年来，中国职业教育服务发展、深化交流，推动世界职业教育合作从“项目建设”走向“标准引领”，为中国建设教育强国、打造世界重要教育中心提供了有力支撑。

中国职业教育“授人以渔”，正让越来越多海外青年带着技术、带着标准，也带着新的可能走向未来。

来 源：新华网

原标题： 十年授人以渔，鲁班工坊助各国青年“有技可依”

记者 宋瑞、栗雅婷、马博文

本文转自：温州新闻网 66wz.com