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购票提醒！老年旅客买“敬”字票可享“折上折”

央视新闻客户端 2026-10-19 09:26:00
年满60周岁及以上老年人购买2026年10月18日（含）至12月30日（含）标注“敬”字车次的火车票将享受“折上折”票价优惠

年满60周岁及以上老年人购买

2026年10月18日（含）

至12月30日（含）

标注“敬”字车次的火车票

将享受“折上折”票价优惠

适用于哪些人群？

年满60周岁及以上且使用中华人民共和国居民身份证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证、临时身份证明及居民户口簿购票的老年人。

购票能优惠几折？

符合上述条件的老年人，线上或线下购买开车时间在2026年10月18日（含）至12月30日（含）的铁路12306标注“敬”字车次的火车票，可享受执行票价9折优惠，实行“折上折”，相关车票在订单详情和本人车票页面标识“长者优惠”字样。

年满60周岁及以上的持有残疾军人证伤残人民警察证国家综合性消防救援队伍残疾人员证的中国公民，在享受原有优待票价的基础上，可再享受9折优惠

优惠车票还能积分吗？

成功购票出行的老年常旅客会员，同时按现行积分规则继续享受普通常旅客会员的3倍积分优惠，积分可用于兑换火车票或办理座位升席业务。

除了显示“敬”字

部分车次后还会带有

你知道它们各自有什么含义吗？

“铺”

购买标注“铺”字车次的火车票时，系统会在确认订单页面显示选铺服务列表，旅客可以自主选择上、中、下铺位。

“兑”

“兑”对应铁路畅行会员积分兑换车票服务。旅客可以使用常旅客会员积分兑换标注“兑”字车次的火车票。

“静”

“静”对应静音车厢。旅客在选购标注“静”字车次的火车票时，可在确认订单页面勾选“请优先为我分配‘静音车厢’席位”，系统将在有余票的情况下优先分配。

“宠”

“宠”对应“爱宠行”服务。旅客可线上购买标注“宠”字车次的火车票，并预约“携宠出行”服务，与宠物一起出发。

“车”

“车”对应“自行车随身行”服务。旅客可通过铁路12306客户端“自行车服务”版块查询服务信息，购买指定列车车票后，在购票成功页面选择“自行车服务”并预约付费。

“雪”

“雪”对应“雪具便利行”服务。滑雪季到来时，旅客购买标注“雪”字车次的火车票后，可在订单页面点击办理相关服务，实现人和雪具随车同行。

来　源：央视新闻客户端

原标题： 购票提醒！老年旅客买“敬”字票可享“折上折”

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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