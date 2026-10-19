购票提醒！老年旅客买“敬”字票可享“折上折”
年满60周岁及以上老年人购买
2026年10月18日（含）
至12月30日（含）
标注“敬”字车次的火车票
将享受“折上折”票价优惠
适用于哪些人群？
年满60周岁及以上且使用中华人民共和国居民身份证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证、临时身份证明及居民户口簿购票的老年人。
购票能优惠几折？
符合上述条件的老年人，线上或线下购买开车时间在2026年10月18日（含）至12月30日（含）的铁路12306标注“敬”字车次的火车票，可享受执行票价9折优惠，实行“折上折”，相关车票在订单详情和本人车票页面标识“长者优惠”字样。
年满60周岁及以上的持有残疾军人证、伤残人民警察证、国家综合性消防救援队伍残疾人员证的中国公民，在享受原有优待票价的基础上，可再享受9折优惠。
优惠车票还能积分吗？
成功购票出行的老年常旅客会员，同时按现行积分规则继续享受普通常旅客会员的3倍积分优惠，积分可用于兑换火车票或办理座位升席业务。
除了显示“敬”字
部分车次后还会带有
铺、兑、静、宠、车、雪
你知道它们各自有什么含义吗？
“铺”
购买标注“铺”字车次的火车票时，系统会在确认订单页面显示选铺服务列表，旅客可以自主选择上、中、下铺位。
“兑”
“兑”对应铁路畅行会员积分兑换车票服务。旅客可以使用常旅客会员积分兑换标注“兑”字车次的火车票。
“静”
“静”对应静音车厢。旅客在选购标注“静”字车次的火车票时，可在确认订单页面勾选“请优先为我分配‘静音车厢’席位”，系统将在有余票的情况下优先分配。
“宠”
“宠”对应“爱宠行”服务。旅客可线上购买标注“宠”字车次的火车票，并预约“携宠出行”服务，与宠物一起出发。
“车”
“车”对应“自行车随身行”服务。旅客可通过铁路12306客户端“自行车服务”版块查询服务信息，购买指定列车车票后，在购票成功页面选择“自行车服务”并预约付费。
“雪”
“雪”对应“雪具便利行”服务。滑雪季到来时，旅客购买标注“雪”字车次的火车票后，可在订单页面点击办理相关服务，实现人和雪具随车同行。
来 源：央视新闻客户端
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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