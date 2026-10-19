94岁爷爷乘40多小时火车独自进藏，熟练用手机订票，上海交大毕业
近日
一位90多岁的爷爷在网上走红
他独自出发坐了43个小时的火车跨越几千公里
一个人从江苏无锡
跑到西藏拉萨旅游
这精神头
真是令无数人佩服又羡慕
1954年考入上海交大
退休后决定游遍祖国
据拍摄视频的网友介绍，当天她在餐厅偶遇一位自称96岁的爷爷，一眼便想起自家爷爷，就主动上前攀谈，拍摄视频也征得了老人同意。
据媒体和上海交大了解核实，谭爷爷今年实际94周岁，祖籍广东，1954年考入上海交大机械与动力工程学院车辆制造专业（五年制），毕业后赴南京浦镇车辆厂（现中车南京浦镇车辆有限公司）工作。由于妻子是无锡人，工作时谭爷爷常常在南京、无锡来回跑，退休后定居无锡。
谭爷爷年轻时就喜欢旅游。参加工作、结婚后，因为太忙，没有太多时间旅游。退休后，有了时间，他决定重拾年轻时的爱好，去看看祖国的大好河山。
这轮全国之行，西藏是最后一站。
因为年岁已高，旅行社不敢接收参团，他便自己收拾行囊踏上旅途；刚结束新疆之行短暂休整后，又奔赴这趟意义特殊的收官之旅。
他10月10日从无锡出发，乘了43小时火车，10月12日到达拉萨。“这几天，我已经去布达拉宫、大昭寺等景点游览过。目前身体状况很好，没有高原反应。”
全程自己用手机订车票酒店
会用打车软件，还会用AI助手
令人惊叹的是，尽管已经九旬高龄，谭爷爷能够熟练使用智能手机，旅途全部事宜，都是他一个人独立在手机上完成。火车票在12306自行购买，酒店通过手机APP预订，交通会使用打车软件，旅途的景点、路线攻略，还会借助AI工具提前查询、规划。
这次独自进藏之旅，起先遭到全家人的反对，担心他身体会吃不消，但谭爷爷自己丝毫不担心：“三四十个小时的旅程，对我来说，不是第一次。”
当被问到家人为啥没跟来，谭爷爷说，家人并非不愿陪伴，而是年纪偏大，难以承受长途旅行的劳累。就在不久前，一家三口还结伴前往重庆旅行，可那次旅途中，女儿中途就出现了身体不适。正是因为心疼家人，不想让老伴和女儿再跟着长途奔波吃苦，谭爷爷这一次才选择独自踏上进藏之路。
谭爷爷叮嘱年轻人
少熬夜，多出去走走
谭爷爷说，拉萨之行后，他就完成了这轮全国之旅，但旅途不会就此画上句号。
接下来，他打算去国内一些发展有特色的地方看看：“上个月，平陆运河通航了，我想再去广西看看；听说合肥变化也挺大，我也准备去看看，今昔有何不同……”
被问及对当代年轻人有什么叮嘱时，谭爷爷说，希望孩子们能少熬夜，尽可能多出去走走，无论想去哪儿，先试着勇敢地迈出第一步。
拍摄视频的网友表示，言语难以表达内心的震撼与敬佩。在网络平台上，很多网友被谭爷爷的精神所鼓舞、感动。
最新！
拉萨文旅接到爷爷了
据“拉萨发布”微信公众号，拉萨文旅部门听说谭爷爷的故事后，辗转联系上了老人。了解到谭爷爷想去西藏博物馆和罗布林卡，拉萨文旅的工作人员迅速帮他预约好这两处景点，全程陪伴。老人家身体十分硬朗，耳聪目明、体力充沛，沟通起来也非常清晰。一路上，他还在不停关心工作人员，问他们累不累。
据了解，来到拉萨的这几天，谭爷爷并不满足于走马观花式的打卡，他更喜欢坐公交、出租车穿行在城市街巷，沉浸式感受这座高原城市的烟火气息。在他眼里，拉萨温暖又美好，一路上遇到的景点工作人员、普通市民，都给予了他满满的善意。
接下来的旅程，拉萨文旅的工作人员还会陪着谭爷爷观赏藏戏，慢慢游览拉萨风光。
老人独自进藏的故事令人动容
不过我们也再次提醒
高原出行风险客观存在
切勿贸然效仿
一旦感到不适，请及时就医
94岁老人
没有被年龄困住脚步
带着心中向往独自奔赴高原
梦想从不受年龄约束
希望我们
任何年纪都保有追梦的热忱
来 源：人民日报微信号
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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