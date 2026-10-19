中国新闻网 2026-10-19 10:49:03

综合外媒报道，当地时间18日，加拿大总理卡尼证实，该国西部艾伯塔省韦恩赖特军事基地17日发生的火灾已造成4名军人死亡、数十人受伤。

卡尼表示，“这是加拿大军队和平时期在本国领土上发生的最严重悲剧之一。”

截至18日，受伤军人的确切人数仍不清楚，伤者正在医院接受治疗。军方官员表示，事件原因正在调查中。

据介绍，韦恩赖特军事基地是加拿大重要的联合兵种实弹训练场，设有加拿大机动训练中心、加拿大第3师训练中心等十余个驻扎单位。军方官员称，士兵在这里接受作战训练。

来 源：中国新闻网

原标题： 加拿大军事基地火灾致4人死数十人伤 总理卡尼发声

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