加拿大军事基地火灾致4人死数十人伤 总理卡尼发声
中国新闻网 2026-10-19 10:49:03
综合外媒报道，当地时间18日，加拿大总理卡尼证实，该国西部艾伯塔省韦恩赖特军事基地17日发生的火灾已造成4名军人死亡、数十人受伤。
卡尼表示，“这是加拿大军队和平时期在本国领土上发生的最严重悲剧之一。”
截至18日，受伤军人的确切人数仍不清楚，伤者正在医院接受治疗。军方官员表示，事件原因正在调查中。
据介绍，韦恩赖特军事基地是加拿大重要的联合兵种实弹训练场，设有加拿大机动训练中心、加拿大第3师训练中心等十余个驻扎单位。军方官员称，士兵在这里接受作战训练。
来 源：中国新闻网
原标题： 加拿大军事基地火灾致4人死数十人伤 总理卡尼发声
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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