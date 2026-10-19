亚洲文化遗产保护联盟新增1观察员国1伙伴国
新华网 2026-10-19 10:49:02
亚洲文化遗产保护联盟理事会第四次会议18日在浙江杭州召开，会议批准埃及成为联盟伙伴国，批准哈萨克斯坦成为联盟观察员国。至此，联盟成员国、观察员国、伙伴国总数达到26个。
据介绍，一年来，亚洲文化遗产保护联盟建设扎实推进，合作富有成效，感召力持续提升，务实成果不断涌现，实现了向制度化、规范化政府间国际组织实体的关键跨越。联盟以区域共识和联合研究为载体，推动务实合作成果转化；关注文化遗产保护青年人才发展，培育未来力量，亚洲文明交流互鉴焕发出新的生机与活力。
与会嘉宾认为，要进一步增强组织建设动能、提升组织合作效能、激发组织创新活力，不断拓展联盟合作的广度和深度，使其成为推动文明传承发展的重要力量。
会上，亚洲文化遗产保护联盟官网正式上线，为联盟成员搭建信息共享、协同合作的数字化平台。会议还围绕“濒危文化遗产保护”“科技赋能、人工智能与文化遗产”展开专题研讨。
来 源：新华网
原标题： 亚洲文化遗产保护联盟新增1观察员国1伙伴国
记者 徐壮 冯源
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州这束光，如何一年“照”出230亿？经济10-19
-
省级试点项目，温州6个入选！要闻10-19
-
农机声声 白鹭翩飞 三垟湿地奏响秋收生态协奏曲社会10-19
-
好吃又养生 苍南红心柚迎来丰收季社会10-19
-
乐清鸿宝电气智慧电源设备智造基地项目加速推进经济10-19
-
2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周启幕科教文体10-19
-
城西基层慈善服务再添新阵地 里仁亭公益慈善服务中心将创新打造“公益两条街”特色服务品牌社会10-19
-
泰顺味、文成色、龙湾情 移民村摆起“山邻新里”百家宴社会10-19
-
重阳登高“森呼吸”赏秋景 景山环山7.15公里 健康步道焕新亮相社会10-19
-
深山“飞”来“老人食堂” 老人吃上热乎饭社会10-19