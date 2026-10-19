新华网 2026-10-19 10:49:02

亚洲文化遗产保护联盟理事会第四次会议18日在浙江杭州召开，会议批准埃及成为联盟伙伴国，批准哈萨克斯坦成为联盟观察员国。至此，联盟成员国、观察员国、伙伴国总数达到26个。

据介绍，一年来，亚洲文化遗产保护联盟建设扎实推进，合作富有成效，感召力持续提升，务实成果不断涌现，实现了向制度化、规范化政府间国际组织实体的关键跨越。联盟以区域共识和联合研究为载体，推动务实合作成果转化；关注文化遗产保护青年人才发展，培育未来力量，亚洲文明交流互鉴焕发出新的生机与活力。

与会嘉宾认为，要进一步增强组织建设动能、提升组织合作效能、激发组织创新活力，不断拓展联盟合作的广度和深度，使其成为推动文明传承发展的重要力量。

会上，亚洲文化遗产保护联盟官网正式上线，为联盟成员搭建信息共享、协同合作的数字化平台。会议还围绕“濒危文化遗产保护”“科技赋能、人工智能与文化遗产”展开专题研讨。

来 源：新华网

原标题： 亚洲文化遗产保护联盟新增1观察员国1伙伴国

记者 徐壮 冯源

本文转自：温州新闻网 66wz.com