新华社 2026-10-19 10:49:02

美国中期选举将于11月3日举行，民主党和共和党将角逐国会众议院全部435个议席和参议院100个议席中的35个。此外，美国多个州将选举州长、州议员及部分地方官员。

来 源：新华社

原标题： 美国中期选举，11月3日举行

本文转自：温州新闻网 66wz.com