经济参考报 2026-10-19 15:31:04

10月19日，国家统计局发布今年前三季度宏观经济运行数据。初步核算，前三季度国内生产总值1071071亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。

10月19日，国家统计局发布今年前三季度宏观经济运行数据。初步核算，前三季度国内生产总值1071071亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。

新华社记者 张笑宇 摄

分产业看，第一产业增加值同比增长3.7%；第二产业增加值增长3.8%；第三产业增加值增长5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.0%，二季度增长4.3%，三季度增长4.5%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.2%。

国家统计局新闻发言人、副局长毛盛勇表示，总的来看，前三季度国民经济顶压前行、向新向优，主要指标积极变化增多，高质量发展取得新成效。但也要看到，国际环境复杂多变，国内需求不足问题仍较突出，经济稳中向好基础尚需巩固。下阶段，要加快构建新发展格局，坚持深化改革开放，强化创新驱动，着力发挥宏观政策效能，加力扩大内需、优化供给，切实保障和改善民生，推动经济向新向优向好发展。

来 源：经济参考报

原标题： 运行总体平稳，前三季度我国GDP同比增长4.6%

记者 韦夏怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com