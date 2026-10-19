央视新闻 2026-10-19 15:31:04

近日，海关总署进出口食品安全局关注到澳大利亚药品管理局（TGA）发布通告称，2批次“SWISSE”品牌“Beauty Skin Regeneration+”产品被检出铅含量超出标准限值，企业将召回相关产品。涉事产品编号01-141-20602，批号144520和143217，有效日期2028年7月。

近日，海关总署进出口食品安全局关注到澳大利亚药品管理局（TGA）发布通告称，2批次“SWISSE”品牌“Beauty Skin Regeneration+”产品被检出铅含量超出标准限值，企业将召回相关产品。涉事产品编号01-141-20602，批号144520和143217，有效日期2028年7月。

目前，国内暂未发现涉事产品通过一般贸易渠道进口。海关总署进出口食品安全局提醒消费者，核对个人通过跨境电商、携带、代购等渠道可能保有的相关产品信息，立即停止使用涉事产品，并密切关注澳方发布的信息及后续进展，安全理性作出消费选择。

来 源：央视新闻

原标题： 海关总署发布风险警示：SWISSE部分产品被检出铅超标

记者 张萍 叶奂

本文转自：温州新闻网 66wz.com