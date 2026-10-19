市场监管部门大力整治加油机作弊行为 立案查处案件399件罚没1.43亿元
加油机作弊行为通过篡改计量数据、偷逃税款等手段，不仅直接损害消费者权益，更严重破坏了公平竞争的市场秩序，一直是市场监管执法部门重点打击的对象。国家市场监督管理总局近日对外披露，2025年以来，市场监管部门聚焦城乡接合部、国省道沿线等加油机作弊违法行为高发、频发重点区域，加大监督检查、专项行动和技术筛查频次，共立案查处加油机作弊案件399件，案值2.7亿元，罚没款1.43亿元。
据市场监管总局相关负责人介绍，当前加油机作弊呈现科技化、隐蔽化、链条化、双重危害性四大突出特点。一方面，加油机作弊直接侵害广大车主财产权益，每次加油短斤少两，日积月累损害群众利益；另一方面，篡改加油机税控累计数据，造成国家税款流失，破坏公平竞争的成品油市场秩序，损害行业利益，社会影响恶劣。
今年7月，市场监管总局、公安部、商务部、税务总局联合印发了《关于综合治理加油机作弊常态化监管执法工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），着力健全制度规范，推进智慧监管平台建设，强化全链条监管执法，深化部门协作和社会共治，推动加油机作弊治理由专项整治向长效治理和智慧监管转变。
《指导意见》出台以后，市场监管总局当即组织河北、吉林、内蒙古、山东、陕西、四川6省（区）开展打击加油机计量作弊集群作战，取得丰硕战果。据统计，此次集中行动共出动执法检查组195个、执法人员1477人，检查加油站作弊219家，发现涉嫌违法加油站78家，查处作弊加油机168台、作弊加油枪256把，封存、扣押作弊主板164块，目前已立案54件，后续还将根据主板鉴定结果对涉事加油站进行立案查处。
来 源：法治日报-法治网
记者 万静
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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