环球时报-环球网 2026-10-19 15:31:05

近日，一名莫斯科大学的中国留学生在课堂中身披日本军国主义旭日旗的相关画面在网络传播，引发社会广泛关注。

近日，一名莫斯科大学的中国留学生在课堂中身披日本军国主义旭日旗的相关画面在网络传播，引发社会广泛关注。10月17日，莫斯科大学中国学生学者联谊会（以下简称：“学联”）发布“关于我校历史系学生展示日本军国主义旗帜事件处理进展”的情况通报，通报表示，事件发生后，学联高度重视，目前已快速核实事实，对接校方高层，提出诉求表明立场，并汇报使馆教育处、倡导理性表达。相关知情人士在接受《环球时报》记者采访时表示，该学生姓陈，在来到莫斯科学习后就多次发表不法言论。事发后，在场的多位中国留学生将陈某某控制住。在在场中国同学的强烈要求下，陈某某才录制了一段“不痛不痒”的道歉视频。

上述相关知情人士向《环球时报》记者反映，陈某某在来到莫斯科学习后就多次发表不法言论，在莫斯科国立大学俄语与文学系就读预科时，多次对俄罗斯老师表达支持“台独”观点，并与预科的中国台湾籍同学主动接触，多次表达支持“台独”的类似言论。

《环球时报》记者获取的陈某某的微信账号截图可以看出，其表现出强烈的“精日情结”。不仅其微信头像为身着黑色日式传统服饰的个人照片，而且其个性签名为反法西斯战争时期为日军江田岛海军兵学校校歌的日语歌词。公开资料显示，这所日本军校，在反法西斯战争时期曾培养了大量参与侵华战争及太平洋战争的日本海军军官。此外，陈某某的朋友圈还用繁体字，发布大量日本历史人物相关的内容，并在社交平台展示传播宣扬日本军国主义的敏感物品。这些行为都充分反映出陈某某思想立场出现严重偏差，具有明显的“精日”与“台独”倾向。

上述知情人士还透露，国庆节当天，陈某某就曾于课堂内身披象征日本军国主义的旭日旗进行公开展示。在调查过程中，一位俄罗斯学生还反映，陈某某在10月7日的课上还携带一面“台独”旗帜，宣扬“台独”观点。其嚣张的行径也引发莫大中国留学生的公愤。10月14日，陈某某在亚非历史课堂上，携带一顶侵华日军军帽，并再次在上课时当众身披日本军国主义旭日旗进行展示。在场的其他中国留学生当即表达强烈不满，要求其停止该行为，但陈某某拒不收敛自身举动，还实施肢体暴力行为，并使用日语进行言语辱骂。该挑衅行为极具煽动性和危害性，在消息传开后，不少莫大其他院系的中国留学生也自发前来该教室，要求陈某某为自己的行为负责。

“事发后，在场中国同学将他控制住，随后在在场中国同学的强烈要求下，他录制了一段‘不痛不痒’的道歉视频，但仅表示以后不在课堂上做出类似举动，并搪塞说自己的行为只是出于喜欢日本历史文化，他还以这面旗子是俄罗斯人送他的生日礼物为由，拒绝在场中国同学让他交出或自行销毁‘旭日旗’的要求。”上述知情人士称。

据了解，由于陈某某行为引起群愤，不少同学实名向学联举报该学生的行为。事发当日，莫大中国学联已就此事与校方和院系管理层进行沟通，反映情况、表达严正关切，并代表在校中国留学生群体提出诉求：请校方务必高度重视该事件性质，依照俄联邦相关法律及莫大校规校纪进行处置。莫大校方也表示，此事违反学校教学理念，学校已高度重视，将尽快调查情况，及时公开发布官方处理结果。

“在国家尊严、民族大义、历史底线面前，没有模糊空间，没有折中态度。历史有尺，底线不可违；山河无恙，吾辈当自强。”学联在官方通报中表示，下一步，学联将以认真负责的态度持续跟进校方处置进度，配合校方及使馆教育处做好后续工作。校方处置结论一经公布，学联将第一时间向全体同学通报。

“在所有涉及国家尊严的问题上，广大中国留学生朋友们一起坚守民族大义，决不含糊。”上述知情人士称。

来 源：环球时报-环球网

原标题： 留学生“精日”行径引众怒，知情人士讲述处置过程

记者 樊巍

本文转自：温州新闻网 66wz.com