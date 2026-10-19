法国多地爆发抗议 百年历史建筑被烧毁
央视新闻客户端 2026-10-19 15:31:05
10月17日，法国数十万人走上街头，抗议生活成本上涨和公共服务恶化。巴黎等多地爆发警察与抗议者的激烈冲突，发生涉及蒙面人员的暴力事件。
10月17日，法国数十万人走上街头，抗议生活成本上涨和公共服务恶化。巴黎等多地爆发警察与抗议者的激烈冲突，发生涉及蒙面人员的暴力事件。在法国中南部小城利摩日，有着143年历史的市政厅遭到焚烧，火势蔓延至屋顶，43米高的钟楼发生坍塌。当地政府称，这座建于1883年的市政厅屋顶已坠落到下层楼面，三分之二的正面外墙被烧光，这座建筑“基本已毁”，堪称一场“历史遗产灾难”。据称，这座设计灵感源自巴黎市政厅的建筑，是受保护的历史古迹。
这是法国近年来最严重暴力骚乱之一，已有大约1200人被捕，超过150名警察受伤。法国内政部称，全法大约55万人参加了当天的抗议活动。
在法国政府推进2027年财政预算案的背景下，民众对生活成本、购买力和公共服务的不满进一步凸显。面对财政赤字、社会诉求以及复杂的国际形势，法国政府正面临多重考验。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 法国多地爆发抗议 百年历史建筑被烧毁
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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