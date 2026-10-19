1818黄金眼 2026-10-19 15:31:06

杭州余杭一名怀孕七个月的孕妇刘女士，因打电话取消一个快递订单，被快递员上门质问，当晚急诊诊断为“先兆流产”。菜鸟方面核查称，她并未投诉快递员。

近日，杭州的刘女士反映

她打电话取消了一个快递订单

没多久快递员就找上了门

情绪还有些激动

说因为这通电话

自己要被扣一天的工资

刘女士觉得有点无辜

因为自己压根没有投诉的意思

刘女士住在杭州余杭仁和

目前怀孕七个月了

她说因为工作关系

经常需要寄纸质发票

10月9号

她通过菜鸟裹裹下了一单快递

被圆通速递的快递员告知

发票没办法寄

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原标题： 怀孕的她打电话取消了一个订单，没想到快递员找上门，情绪激动带着哭腔……当晚她诊断出“先兆流产”

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