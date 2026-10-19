怀孕的她打电话取消了一个订单，没想到快递员找上门，情绪激动带着哭腔……当晚她诊断出“先兆流产”
1818黄金眼 2026-10-19 15:31:06
杭州余杭一名怀孕七个月的孕妇刘女士，因打电话取消一个快递订单，被快递员上门质问，当晚急诊诊断为“先兆流产”。菜鸟方面核查称，她并未投诉快递员。
近日，杭州的刘女士反映
她打电话取消了一个快递订单
没多久快递员就找上了门
情绪还有些激动
说因为这通电话
自己要被扣一天的工资
刘女士觉得有点无辜
因为自己压根没有投诉的意思
刘女士住在杭州余杭仁和
目前怀孕七个月了
她说因为工作关系
经常需要寄纸质发票
10月9号
她通过菜鸟裹裹下了一单快递
被圆通速递的快递员告知
发票没办法寄
来 源：1818黄金眼
原标题： 怀孕的她打电话取消了一个订单，没想到快递员找上门，情绪激动带着哭腔……当晚她诊断出“先兆流产”
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州这束光，如何一年“照”出230亿？经济10-19
-
省级试点项目，温州6个入选！要闻10-19
-
农机声声 白鹭翩飞 三垟湿地奏响秋收生态协奏曲社会10-19
-
好吃又养生 苍南红心柚迎来丰收季社会10-19
-
乐清鸿宝电气智慧电源设备智造基地项目加速推进经济10-19
-
2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周启幕科教文体10-19
-
城西基层慈善服务再添新阵地 里仁亭公益慈善服务中心将创新打造“公益两条街”特色服务品牌社会10-19
-
泰顺味、文成色、龙湾情 移民村摆起“山邻新里”百家宴社会10-19
-
重阳登高“森呼吸”赏秋景 景山环山7.15公里 健康步道焕新亮相社会10-19
-
深山“飞”来“老人食堂” 老人吃上热乎饭社会10-19