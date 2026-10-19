大麦通报“肖战演唱会第一排门票25万元”：王某某为吸引关注，故意编造虚假信息，相关部门正依法处理
潮新闻 2026-10-19 15:30:22
10月18日，大麦App在微博平台发文：近日，社交平台出现“肖战演唱会第一排门票25万元”等不实信息。公司高度重视，并积极配合职能部门开展调查工作。
10月18日，大麦App在微博平台发文：近日，社交平台出现“肖战演唱会第一排门票25万元”等不实信息。公司高度重视，并积极配合职能部门开展调查工作。
据悉，经相关职能部门核查，涉事人员王某某为吸引关注，在无任何票源的情况下，故意编造“25W出肖战第一排”等虚假信息。目前，相关职能部门正在依法处理。公司高度重视本场演出票务管理工作，全力维护广大消费者的合法权益。演出现场将实行强制实名核验，严禁任何形式的“错票”入场。所有网传内部票、黄牛票均为虚假信息，切勿轻信和传播。
来 源：潮新闻
原标题： 大麦通报“肖战演唱会第一排门票25万元”：王某某为吸引关注，故意编造虚假信息，相关部门正依法处理
记者 祝瑶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州这束光，如何一年“照”出230亿？经济10-19
-
省级试点项目，温州6个入选！要闻10-19
-
农机声声 白鹭翩飞 三垟湿地奏响秋收生态协奏曲社会10-19
-
好吃又养生 苍南红心柚迎来丰收季社会10-19
-
乐清鸿宝电气智慧电源设备智造基地项目加速推进经济10-19
-
2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周启幕科教文体10-19
-
城西基层慈善服务再添新阵地 里仁亭公益慈善服务中心将创新打造“公益两条街”特色服务品牌社会10-19
-
泰顺味、文成色、龙湾情 移民村摆起“山邻新里”百家宴社会10-19
-
重阳登高“森呼吸”赏秋景 景山环山7.15公里 健康步道焕新亮相社会10-19
-
深山“飞”来“老人食堂” 老人吃上热乎饭社会10-19