潮新闻 2026-10-19 15:30:22

10月18日，大麦App在微博平台发文：近日，社交平台出现“肖战演唱会第一排门票25万元”等不实信息。公司高度重视，并积极配合职能部门开展调查工作。

10月18日，大麦App在微博平台发文：近日，社交平台出现“肖战演唱会第一排门票25万元”等不实信息。公司高度重视，并积极配合职能部门开展调查工作。

据悉，经相关职能部门核查，涉事人员王某某为吸引关注，在无任何票源的情况下，故意编造“25W出肖战第一排”等虚假信息。目前，相关职能部门正在依法处理。公司高度重视本场演出票务管理工作，全力维护广大消费者的合法权益。演出现场将实行强制实名核验，严禁任何形式的“错票”入场。所有网传内部票、黄牛票均为虚假信息，切勿轻信和传播。

来 源：潮新闻

原标题： 大麦通报“肖战演唱会第一排门票25万元”：王某某为吸引关注，故意编造虚假信息，相关部门正依法处理

记者 祝瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com