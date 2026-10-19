经济参考报 2026-10-19 17:21:16

近年来，美国人工智能投资热潮持续升温，巨额资本开支在推动技术竞逐的同时，也给金融市场和实体经济带来风险。从企业融资需求激增、长期利率承压，到股债市场波动相互传导，再到融资成本上升影响住房和企业投资，美国人工智能“投资潮”给市场带来的冲击已经远远超过科技行业，正向更广领域扩散。

近年来，美国人工智能投资热潮持续升温，巨额资本开支在推动技术竞逐的同时，也给金融市场和实体经济带来风险。从企业融资需求激增、长期利率承压，到股债市场波动相互传导，再到融资成本上升影响住房和企业投资，美国人工智能“投资潮”给市场带来的冲击已经远远超过科技行业，正向更广领域扩散。

分析人士指出，若巨额投入未能如期转化为商业回报，相关风险可能进一步累积，并对美国金融稳定和经济增长构成挑战。

推高中长期国债收益率

近期，美国中长期国债收益率明显上行，10年期、30年期国债收益率均触及二十多年来高位。不少分析人士认为，尽管存在其他因素，但大型科技企业集中发债导致的市场资金紧张是当前美国国债收益率面临的重大外部挤压。

大型科技企业正投入巨资建设数据中心和计算基础设施。咨询机构摩根士丹利的数据显示，今年以来，元宇宙、甲骨文等已在全球债券市场融资约2500亿美元。美国科贝西简讯网站的数据显示，大型科技公司的债券发行总额预计将飙升至创纪录的3200亿美元，同比增长约60%。

有机构估算，企业相关资本开支按年化计算已达7500亿至8500亿美元，明年可能继续飙升至接近1万亿美元的水平。

分析人士指出，科技企业发债规模扩大，正给债券市场带来供给压力，投资者要求更高回报作为补偿，企业融资成本因此可能上升。

随着AI相关企业发债规模扩大，企业不仅需要支付更高的融资溢价，还通过资金竞争和投资者调整持仓，与美国国债“竞争”资金。摩根士丹利9月发布分析指出，AI企业大量发行公司债，可能促使部分投资者出售美债调整持仓，推高美债收益率。

引发资本市场“泡沫”担忧

美国人工智能投资潮的另一重风险，是市场对未来的乐观预期可能超出企业实际盈利能力，一旦企业难以将技术优势转化为实际收益，投资者可能重新评估其价值，引发股价回调。

2026年6月5日，美股科技股因人工智能融资和估值担忧遭遇抛售，纳斯达克指数单日下跌约4%，创2025年4月以来最大单日跌幅。

英国央行金融政策委员会9月指出，人工智能相关债务发行快速增长，使更多投资者和融资市场暴露于该产业发展变化之中。企业负债增加、融资安排不透明及部分融资中的循环安排，可能增加风险评估难度，并在市场预期落空时放大损失。

股债市场风险还可能相互强化。如果投资者下调对科技企业盈利前景的预期，股价下跌可能削弱市场信心；若债券投资者担忧企业债务增长过快，可能要求更高风险补偿，推高融资成本。在这种环境下，企业可能推迟项目或削减资本开支，导致市场负面预期“自我强化”。

瑞银集团估算，大型云计算企业资本开支虽仍在增长，但未来几年增速可能明显下降。市场关注点正从投资规模转向投入能否持续、回报能否兑现。

融资压力冲击实体经济

美国人工智能投资潮还可能冲击其国内实体经济。美债收益率上升会抬高企业融资成本，并可能推高房贷等长期贷款利率。若融资成本持续走高，企业可能推迟扩产或削减投资，进而影响就业和经济活动。

当前，美债收益率是全球金融市场的重要定价基准，其上升可能抬高企业融资成本，并传导至房贷等长期贷款领域。明尼阿波利斯联储货币政策顾问阿尔迪斯·麦凯指出，AI数据中心投资迅速扩大，可能增加长期资金需求、推高实际利率。

由于美债收益率是房贷利率的重要定价参考，长期利率上升可能增加购房成本，将美国国内部分购房者挤出信贷市场，还将影响住房交易及建筑、装修等相关行业。

此外，风险还可能通过美元融资渠道向海外传导。依赖美元借款的海外企业和新兴市场经济体，可能在美元融资成本上升或全球风险偏好下降时面临更高的再融资成本。若人工智能相关股票和债券大幅调整，持有这些资产的投资者也可能蒙受损失，并进一步调整资产配置。

分析人士指出，若人工智能投资和融资持续扩张，而实际回报长期不及预期，科技股调整、企业债融资收紧和实体经济投资放缓可能相互叠加，放大金融市场波动。

来 源：经济参考报

原标题： 美国人工智能投资潮引发三大风险

记者 曹筱凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com