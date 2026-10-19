14倍价差！央视曝光药企“产品溯源游”围猎老年人，江西宜春通报：成立核查调查组，连夜开展核查调查

央视财经 2026-10-19 17:17:52

10月18日，总台《财经调查》栏目曝光老年人保健品虚假宣传、会议营销等“坑老骗老”问题。

10月18日，总台《财经调查》栏目曝光老年人保健品虚假宣传、会议营销等“坑老骗老”问题。

一些机构打着“产品溯源活动”的旗号，精准锁定老年群体，把普通产品包装成“神药”高价兜售。其中涉及江西省宜春市温汤镇以及樟树市。

节目播出后，宜春市委、市政府高度重视，第一时间成立由市文广旅局、市市场监管局、市公安局及属地政府等组成的核查调查组，连夜开展核查调查等工作。下一步，将根据核查调查结果，依法依规严肃处理。

此前报道：

2026年5月，国家市场监督管理总局、工信部、民政部联合启动“保健食品护老提升专项行动”，重点聚焦老年人保健品虚假宣传问题，严查线下义诊推销、会议营销等各类“坑老骗老”营销乱象。

但近期，《财经调查》栏目接到消费者举报：一些机构打着“产品溯源活动”的旗号，精准锁定老年群体，以参观生产企业、产品溯源为噱头，竟在封闭场景下办起了“会销”活动，把普通产品包装成“神药”高价兜售。

80元“溯源游”只收50岁以上的游客

普通饮料被吹嘘成治病“神药”

这两年，“产品溯源”的旅游项目强势出圈。不少机构组织消费者走进源头产地与生产企业，观看生产全流程，实地进行产品溯源，以此提升品牌信任度。然而这类项目却遭到不少消费者的投诉。投诉线索显示，这些“产品溯源”活动，大多由旅行社承接，参团游客不仅能参观知名企业的生产场景，还能游览景点，包吃包玩，赠送礼品，但参团价格却低得出奇。

循着线索，记者来到江西省宜春市温汤镇。在悦程国际旅行社的宣传墙上，“醉美仙女湖一日游”项目非常醒目：玩转四大景点、含中晚餐，标价168元每人。发现记者有兴趣，工作人员主动报价80元。原来，这是当地一家制药企业定制的“产品溯源”项目，企业不仅提供参观项目和场地，还赞助了部分旅游费用。当记者提出报名参团时，却被拒之门外。工作人员直言，游客至少要满50岁，企业才会出赞助费。记者走访镇上多家旅行社，答复都一样：年轻游客一律不收。

为了推进调查，《财经调查》栏目更换了一位符合年龄要求的记者。记者报名成功，参加了这趟“产品溯源”活动。上午游览仙女湖、岐黄小镇两处景点，午饭后，旅游大巴车径直驶向制药企业位于樟树市葛玄路863科技园的总部。说是参观生产车间，但这50余人的老年活动团仅在园区户外溜达了10分钟就匆匆结束行程。此后，大巴车来到樟树市城北经济技术开发区——这家制药企业旗下一家专门生产酵素产品的工厂，讲解员号称“斥资11.8亿打造”，整场参观却仅仅15分钟。

随后，全体团员被请进休息室，由一位自称负责该企业旅游板块的何经理接待。他重点推介了一款名为“新生命”的酵素产品，宣称吃完能让身体各项指标恢复正常，并抛出“专属福利”：原价2600元一盒，今天6盒只要4180元。

在何经理的鼓吹下，不少游客纷纷下单。记者也花费4180元购买了一套6盒产品。产品信息显示：这只是“食字号”的普通食品，产品类别为“其他饮料（植物饮料）”，并非药品。《中华人民共和国食品安全法》第七十三条规定，食品广告的内容应当真实合法，不得含有虚假内容，不得涉及疾病预防、治疗功能。食品生产经营者对食品广告内容的真实性、合法性负责。

只收老年游客的药厂“溯源游”实为新型会销

50元进货700元售出 暴赚14倍

为摸清被吹成“神药”的酵素产品的真实成本，记者以采购商身份，前往该制药企业总部展开调查。销售部的朱经理出示的多款酵素产品报价单显示：此类产品进货价仅85元每盒，“发大货集采就是65元”，定制产品1万盒起订，价格在50元左右——远低于记者在活动现场买到的每盒近700元的价格。

朱经理坦言，别看成本低，这款酵素产品落地价却可以卖得很高，奥秘就在于“产品溯源活动”的赋能——活动在距总部几公里外的酵素生产企业开展，主要目的就是推销产品。随后，她带领记者实地参观酵素生产企业，此地就是记者此前参加的“溯源活动”参观企业。但记者比对发现，这里展示的产品与活动中买到的包装并不一致。随后，朱经理道出了其中玄机：活动中销售的产品同为酵素，只是换了定制包装，价格就暴涨十倍。朱经理告诉记者，这套营销模式就是市场监管部门多次禁止的“会销”活动。

所谓“会销”，就是指一些不良商家以赠送礼品为诱饵，用组织会议、专家讲座等手段，在封闭会场内夸大产品功效，对参会人员进行洗脑，诱导消费者高价购买普通商品、保健食品的违法营销活动。这类活动通常涉嫌虚假宣传，违反了《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国消费者权益保护法》，是市场监管部门从去年开始就一直在整顿取缔的不法行为。《中华人民共和国食品安全法实施条例》第三十四条就明文规定：禁止利用包括会议、讲座、健康咨询在内的任何方式对食品进行虚假宣传。

朱经理还透露，这套“产品溯源+会销卖货”模式的利润十分可观，盈利核心就是药企的品牌背书。但当记者提出想与该药企合作、加盟“产品溯源”项目时，却被明确拒绝。原来，药企只负责提供产品、开放生产区、提供品牌背书；而客源招募、行程组织、现场宣讲、产品销售等环节，全部由合作的第三方营销团队负责。双方分工明确，借产品溯源活动的外壳，行违规会销之实，由此牟利。

药企与营销团队联手唱双簧

上演饭桌大戏收割老年人

记者发现，这种借“产品溯源”的壳子包装“会销活动”的不法行为，近两年已遍布全国很多地方。这种“产品溯源活动”单次的销售金额动辄几十万元，均采取药企和第三方营销团队合作的模式展开。循着这条路径，记者联系上一家名为“盛世人和”的第三方营销团队。该团队的李经理介绍，公司专业运营产品溯源项目，已深耕该领域十一年。目前已独家运营四大成熟项目，分别位于河南南阳、江西南昌、陕西汉中和天津。

这类项目的运作分为“上中下”三个环节：

上游制药企业负责提供参观场地、定制产品和信用背书；

中游营销团队负责组织行程、营销策划、售卖产品；

下游旅行社、药店、养生馆等渠道负责招揽客户。

三者互为合作，缺一不可。谈及利益分配，工作人员表示，产品定价通常会翻十倍，销售所得由中游营销团队拿走四成，余下六成归引流获客渠道。

为展示实力，李经理邀请记者前往河南南阳，实地考察标杆项目。第一天，团队游览两处户外景点后，走进当地一家知名药企厂区参观。简单游览生产区后，当天的主打产品——“西洋参地黄胶囊”终于登场。但在这个推销的关键节点，导游只寥寥几句就带过，首日行程就此结束。工作人员透露，这么做是为了吊足游客胃口，给第二天的卖货埋下伏笔。次日早上七点半，全体游客被带进会议室，一位自称王总的负责人开始大篇幅宣讲这款“西洋参地黄胶囊”，把它包装成能改善多种病症的“神药”。而产品包装上标注的保健功能，仅为“有助于增强免疫力、对电离辐射危害有辅助保护作用”，每盒定价高达5760元。然而，不少老年游客已经信以为真，纷纷咨询，想要购买。王总却表示：今天不卖。

讲座结束，真正的兜售环节，被安排在了随后的饭局上。王总和领队一唱一和：领队张罗着“托点关系，出厂价格给我们有需要的叔叔阿姨”；王总先推辞，几番唱和之后“勉为其难”地提出将本次旅游团改成“医务考察团”，给出“专属福利”，将一盒原价5760元的产品当场“降”到1660元。轻松饭局、人情裹挟之下，游客彻底放下戒备，纷纷登记下单。据工作人员事后透露，本次参团25名游客，最终成交158盒产品，单团销售额高达26万元。

记者再次以考察合作身份前往河北石家庄的另一热门项目。招商经理钟总介绍说，该行程为两日，主打产品是“华康菌株微生态制剂·活菌冻干粉”。行程由一位自称是企业“科研中心研发负责人”的王主任带队，全程围绕益生菌的调理功效展开宣讲，主打“差异化营销”：不直接卖货，而是以免费健康检测切入，推出所谓“科技一对一诊疗”服务，拿着检测数据报告给顾客开单，引导消费。记者追问所谓“研发主任”的身份资质，对方承认是“包装塑造的”。这些“老师”大多是没有医学背景的营销讲师。

另一个“溯源活动”营销团队的贾总向记者透露：所谓“产品溯源”，不过是对外包装的噱头，核心逻辑是依托真实生产场景、打造权威人设、搭配成套话术来高价兜售产品，是一套非常成熟的会销变现模式。而要保证高额成交，他们对中老年客户自有一套严格的筛选标准：年龄要偏大，必须60岁以上；要摸清有没有高血压、糖尿病等老年慢性疾病；最硬性的要求是，有没有经济实力。只要这三条都满足，靠“老师”和工厂背书，产品就能“卖爆了”。

来 源：央视财经

原标题： 14倍价差！央视曝光药企“产品溯源游”围猎老年人，江西宜春通报：成立核查调查组，连夜开展核查调查

本文转自：温州新闻网 66wz.com