广州日报 2026-10-19 17:21:04

王先生是AB血型，妻子是A血型。他们刚出生的女儿因黄疸测血型，结果是O型。王先生不淡定了：“这孩子真是我的吗？”AI换着问了几个，他依然没得到准确答案，只好到医院咨询医生。

迎来新生命，对每一个家庭来说，都是件开心的事，但对于深圳的王先生却在短暂的开心之后陷入了长久的纠结。

王先生是AB血型，妻子是A血型。他们刚出生的女儿因黄疸测血型，结果是O型。

王先生不淡定了：“这孩子真是我的吗？”AI换着问了几个，他依然没得到准确答案，只好到医院咨询医生。

医院检查结果显示，王先生为CisAB血型，而CisAB的人，A基因和B基因挤在同一条染色体上，他的两条染色体，一条是“A+B”，另一条是“O”。

王先生是CisAB/O，可以把“O”传出去。妻子是A型，但携带“O”基因，也能把“O”传出去。女儿从爸爸妈妈那里各拿到一个“O”，自然就是O型。

这下真相大白，孩子是亲生的，王先生也安心了。

医生解释，CisAB不是病，只是血型基因的一种天然变异，不伤身体，不影响生活，也不影响孩子生长发育。

但普通实验室常把CisAB当成普通AB型。可这类人血浆里往往有抗B抗体，如果按“AB型”给他输AB型红细胞，可能引发严重的溶血性输血反应。医生提醒，将来如要输血，务必提前告知医生自己是CisAB血型，避免溶血风险。

要是家里也撞上“血型对不上”的怪事，先别急着脑补家庭伦理剧，去做个血型鉴定，遗传学可能会有答案。

来 源：广州日报

原标题： 爸爸是AB型，妈妈是A型，女儿却是O型？医生一查，真相大白了

本文转自：温州新闻网 66wz.com