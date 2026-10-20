温州第四季度安全生产工作例会召开

温州日报 2026-10-20 07:57:00

张文杰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，强化极限思维、底线思维，把安全生产各项工作抓实抓到位，以高水平安全护航高质量发展。

温州网讯 10月19日，全市第四季度安全生产工作例会召开。市委副书记、市长张文杰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，强化极限思维、底线思维，把安全生产各项工作抓实抓到位，以高水平安全护航高质量发展。

张文杰指出，当前全市安全生产形势稳中有险、稳中有忧，要进一步增强“时时放心不下”的责任感，牢固树立“隐患不排查、问题不整改就是事故”“排查不到位是失职、排查出来不整改是渎职”的理念，刚性落实“3030”隐患闭环管控机制，抓牢“人机料法环”五要素，用好“PDCA循环法”，全方位加强风险的排查、甄别、整治，确保重大风险管控到位，确保重大隐患整改到位，确保不发生重特大生产安全事故。

张文杰强调，要进一步提高“事事一抓到底”的行动力，高质高效抓好省暗访督导发现问题整改，严把整改要求、强化举一反三、抓好暗访核查，确保各类问题真改实改、闭环清零。要攻坚推进“厂中厂、园中园”专项整治，全面摸清底数、开展分类处置、补齐技防短板，坚决遏制各类安全事故发生。要统筹抓好重点领域安全防范，严控易发性事故，坚持预防为先、关口前移，全覆盖排查整治消防安全、道路交通、危化品、建筑施工、文旅等领域风险隐患；严密防范季节性风险，坚持科学研判、精准预警，持续加强海上安全管理，切实筑牢燃气安全防线，提升极端天气防御应对能力，全力防控森林火灾风险；严格常态化执法，坚持严字当头、较真碰硬，加强联合执法、典型曝光、行刑衔接，切实增强执法威慑力；强化数智化赋能，完善智慧监管体系，拓展智慧监管应用，加强智慧监管保障，筑牢“技防+人防”双重屏障。

张文杰要求，要进一步构建“层层共抓落实”的大格局，压紧责任链条、加强群防群治、强化跟踪问效，凝聚更强工作合力。

市委常委、常务副市长李宁参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 全市第四季度安全生产工作例会召开

以高水平安全护航高质量发展

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com