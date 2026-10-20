温州日报 2026-10-20 08:11:53

记者近日从市人社局获悉，为了让政策红利直达群众，温州推出重点群体社保补贴个人申领新渠道，符合条件的就业人员可直接申报，重点群体可享社保个人缴纳部分的25%补贴。

温州网讯 记者近日从市人社局获悉，为了让政策红利直达群众，温州推出重点群体社保补贴个人申领新渠道，符合条件的就业人员可直接申报，重点群体可享社保个人缴纳部分的25%补贴。

据介绍，本次申领对象分为2026年度申领人员和2025年度补申领人员。其中，2026年适用范围覆盖制造业、生活服务业、现代服务业，对象包括2026届高校毕业生、2024届和2025届离校未就业高校毕业生、2026年登记失业半年以上人员及防止返贫致贫对象。2025年政策的重点行业和对象仅限制造业、生活服务业，面向2025届高校毕业生、2023届和2024届离校未就业高校毕业生、2025年登记失业半年以上人员，以及防止返贫致贫对象。

申领人员除符合上述群体身份外，还需同时满足两个条件：在重点行业领域的中小微企业就业，并签订合法有效劳动合同；所在企业按规定为重点群体新缴纳或继续缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费。补贴按个人实际社保缴费金额的25%计发，即便只缴纳其中一至两项险种也可申领，单人累计享受补贴最长不超过12个月。除此之外，该政策整体申请期限至2026年底，其中2026年12月参保就业的人员，申请可延后至2027年1月底。

市人社局工作人员告诉记者，市民可通过线上或线下申请办理。线上可通过浙里办APP、浙江政务服务网搜索“重点群体社保补贴申领（个人）”办理，企业代办选择单位端事项；线下，市民可到市及各县（市、区）人社窗口提交申请。办理申请时，市民需要准备《重点群体社保补贴申请表》、毕业证书、记载失业登记信息的就业创业证、防止返贫致贫对象凭证等材料。个人线上填报时，选定受理属地、完善企业及个人就业相关信息，按需上传材料即可完成提交。

市人社局温馨提醒，补贴审核通过后按月发放至社保卡，请申请人提前激活社保卡金融功能，以免资金无法正常到账。

来 源：温州日报

原标题： 温州新增个人申领渠道 重点群体可享社保25%补贴

记者 夏婕妤 通讯员 徐成子

本文转自：温州新闻网 66wz.com