央视新闻 2026-10-20 14:05:57

国家发展改革委20日举行新闻发布会，相关负责人介绍，我国将以更大力度、更实举措有效扩大内需。同时，完善扩大内需体制机制，促进供需高效畅通循环。

国家发展改革委20日举行新闻发布会，相关负责人介绍，我国将以更大力度、更实举措有效扩大内需。同时，完善扩大内需体制机制，促进供需高效畅通循环。

坚持惠民生和促消费相结合，大力提振消费。统筹促就业、增收入、稳预期，合理提高公共服务支出占财政支出比重，加大直达消费者的普惠政策力度。推动商品消费扩容升级，促进新能源汽车、智能产品等商品消费。适应不同群体需求扩大优质服务供给，完善生活服务消费，扩大养老消费，支持托育消费，促进文化演艺、旅游服务、体育赛事等产业发展。清理取消消费不合理限制性措施。进一步扩大入境消费。

坚持投资于物和投资于人紧密结合，积极扩大有效投资。强化“十五五”规划纲要109项重大工程与“六张网”规划建设协同推进，组织做好六网协同场景示范。用好超长期特别国债资金，加快新型政策性金融工具资金投放使用，加大对社会民生、科技创新、产业升级、安全韧性等领域补短板、锻长板支持力度。适应人口结构变化和流动趋势，完善基础设施和公共服务设施布局，加强人力资源开发，扩大覆盖全人群、全生命周期有效投资。高质量推进城市更新行动。

国家发展改革委国民经济综合司副司长 左刚：出台全国统一大市场建设条例，统一产权保护、市场准入等基础制度规则，完善有利于统一大市场建设的统计、税收、考核制度，清理优化不合理限制性措施。持续深化地方政府投融资模式、居民收入分配制度等方面改革。完善相关标准体系，提升商品和服务供给质量。高标准联通市场设施，降低全社会流通成本。

来 源：央视新闻

原标题： 国家发展改革委：将以更大力度更实举措有效扩大内需

记者 陈茜 孙渊

本文转自：温州新闻网 66wz.com