央视网 2026-10-20 14:06:35

19日，记者从国家医保局了解到，医保钱包已升级到2.0版，职工医保个人账户跨省共济功能实现全国全面落地。

19日，记者从国家医保局了解到，医保钱包已升级到2.0版，职工医保个人账户跨省共济功能实现全国全面落地。

个人账户跨省共济，就是职工医保个人账户里的资金，共济给省外参保的近亲属使用。医保钱包，作为职工医保个账跨省共济的重要载体，实现个账更大范围的共济，进一步提高参保群众看病就医的便利化水平。医保钱包2.0版支持国家医保服务平台APP及支付宝小程序、线下经办窗口等多种渠道办理跨省共济业务，参保群众既可以足不出户线上便捷完成共济关系绑定与解绑、额度设置和使用、业务查询等操作，还可以在线下窗口办理业务，方便老年人等特殊群体。

前期，国家医保局指导各省开展职工基本医疗保险个人账户省内共济已彰显成效，5年来累计共济超7.8亿人次，金额超1000亿元。

此次新版医保钱包由过去省内使用扩展到支持跨省使用，从就医购药扩展到城乡居民的医保和长期护理保险参保缴费，进一步盘活共济人沉淀的个账资金，减轻被共济人异地就医经济负担。

来 源：央视网

原标题： 医保钱包2.0版上线 个人账户跨省共济落地全国

本文转自：温州新闻网 66wz.com