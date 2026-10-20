“男子在稻城亚丁高反被救援下撤途中死亡”调查：官方称事发地不在景区系非法穿越 其母付了救援请马帮等费用

红星新闻 2026-10-20 14:09:13

近日，一则“男子在四川省甘孜州稻城县娘西牛场附近因高反被众人救援，但在下撤途中死亡”的消息在网络流传，引发关注。

近日，一则“男子在四川省甘孜州稻城县娘西牛场附近因高反被众人救援，但在下撤途中死亡”的消息在网络流传，引发关注。

10月19日，红星新闻记者从当地警方及参与此次救援的亚丁国家级自然保护区管理局（以下简称亚管局）多名人员处获悉，确有一名男子在亚丁大环线娘西牛场附近出现高原反应并伴有水肿等，于10月13日在救援下撤途中去世。

参与救援的相关工作人员告诉红星新闻记者，去世者为21岁的广西男子，其非法穿越至娘西牛场附近发生高原反应由此滞留，路人报警救助后，救援人员徒步18小时找到他，并将其向低海拔转移，在救援下撤过程中，该男子不幸去世。

对于部分网友所称“男子姐姐寻找免费直升机、不愿出钱请马帮救援”等传言，上述工作人员等多方均表示无法证实，但其母支付了救援下撤途中请马帮、向导的相关费用，共计7500元。

▲网友“利河伯”等人对男子救援现场（据视频截图）

网友反映：

一驴友在亚丁发生严重高反

在救援下撤过程中不幸离世

日前，网友“万象观察”称，“10月11日，在亚丁大环线娘西牛场附近，一驴友出现严重高原反应，已发展为肺水肿、脑水肿，无法正常说话和行动，血氧仅53%，当地海拔约4500米，最终在救援下撤途中心跳停止、不幸离世……”

网友“利河伯”发布视频称，10月11日上午，自己和队友在亚丁大环线娘西牛场附近海拔约4500米处，遇到一名“正穿”的男子，对方当时待在帐篷里，出现了严重高反，并伴有肺水肿脑水肿，已不能正常说话，也不能正常行动……他已在娘西牛场扎营了两天，我队友给他喂了高反药和葡萄糖……路过的马帮也没有人敢驮他，我们走到垭口上去报警，大概11点左右消防开始出警……进来大概需要两天的时间，我感觉他当时的状态很难撑到消防赶到，只好联系他的家人。”

▲网友“利河伯”称，他们对男子救援时，发现男子连几个手指都无法分辨了（据视频截图）

该网友发布的视频显示，一名男子坐在一顶帐篷里，表情木讷；一名身着冲锋衣的男子伸出五根手指问他“这是几”，男子答不上来……

目击者回忆：

在海拔4500米处的帐篷发现他

当时很虚弱但还有意识能说话，曾进行救助

10月19日，红星新闻记者联系网友“利河伯”了解此事细节，其于早上回复称“等空下来联系”，但截至发稿仍未获其进一步回应。

网友“夜色”自称和朋友10月12日在娘西牛场遇到该男子。

其发文称，“12日下午，遇到驴友时，他躺在海拔4500米多的帐篷里，是21岁的年轻人，脸色很不好看，在大家的救助下，得以恢复一些，路过的两个年轻驴友陪伴了他3个小时……我们到了新果牧场，在那里遇到了甘孜救援队，其中有两位医生。晚间从救援队得知该高反小伙脑水肿严重，我从路上遇到的热心驴友那拿到了一些高反药物，13日一大早，便翻过垭口赶去送药，到达事件发生地时，救援队已经离开。我以为人已平安转移下山，后来听闻小伙被救援到呷洛牛场后没能坚持住，非常遗憾。愿所有户外爱好者，敬畏自然，安全第一。”

10月19日，红星新闻记者联系上网友“夜色”，其表示自己所发信息都是真实的。

他回忆说：“当时这个男子在帐篷里，还有些意识，还能说话，我们给他喂了葡萄糖等，他手机没电，我们还把充电宝给他手机充了电，他还能输入密码解锁。通过简单交谈，我们得知他父亲已经在赶来路上，救援队也在上来救援的路上，见他情况有点好转，就离开了。我们也没有想到他会死，只是想到他可能休息好后会下去。”

至于有网友质疑男子帐篷搭建不对等说法，网友“夜色”说，这是外行冒充内行的说法，当时该男子的情况若能把帐篷完全搭建好的话，他就会下撤了，这种情况，他能正常把帐篷搭在草地上，能正常防雨防风就很不错了。

“他的装备没问题，就是出现高反了。国庆过后，当地气温低，4500米的海拔还是比较高了，一般的营地都在4300米左右，附近都是草甸，他搭建帐篷的位置刚脱离岩石区到草甸。”

官方回应：

事发地非景区系非法穿越

救援人员找到时已深度昏迷，下撤途中去世

网友“夜色”所说的救援队，实际上是由当地消防、亚管局和医生组成的9人救援队伍。10月19日，亚管局负责此次救援的工作人员向红星新闻记者讲述救援过程，并回应了网友的一些说法。

这名工作人员介绍，该男子今年7月年满21岁，是广西人；监控轨迹显示，事发时与其同行的有3个人，几人是在坐景区大巴时临时认识一起前行的；因景区设卡，他就非法穿越到娘西牛场附近，工作人员也找了和他同行的其他几个人，但没有找到。男子出现高反后，路人向消防报警。消防派出5人，亚管局派出2人当向导，并协调2名医生上山救援。

“我们是11日下午5点过上去的，12日中午12点左右到达娘西牛场，成功找到这名男子，差不多走了18个小时。救援人员见到他时，他已深度昏迷并伴有水肿，医生现场急救后，救援人员抬着他立即往低海拔地方转移，到了水洛镇呷洛村（注：实为凉山州木里县水洛镇香格里拉村呷洛组）是13日下午5点50分左右，男子没了生命体征。”

这名工作人员介绍，救援人员随后将遗体带下山，亚管局又派车到水洛镇接，14日镇卫生院用救护车将遗体转运至稻城县医院。此时，去世男子的父亲已经赶到，不停对救援人员致谢；将遗体火化后，10月15日，他父亲就带着骨灰回去了。

记者尝试联系该男子父母，但截至发稿暂未果。

当地警方和工作人员均向红星新闻记者表示，事发地点不在景区，系非法穿越。

红星新闻记者注意到，2026年9月1日，亚管局发布了“关于严禁非法穿越保护区的公告”（以下简称公告），公告明确表示，亚丁国家级自然保护区核心保护区，除景区正式对外开放游览线路外，其余山林、河谷、野路均属于未开发管控区域，严禁任何单位、团体、个人擅自开展非法穿越、野路徒步、私自冒险探险活动。

此外，公告还提醒大家一定要认清非法穿越巨大生命风险：管控区域地处高海拔地带，极易发生高原急性反应、失温、迷路摔伤等险情，一旦遇险，救援力量难以快速抵达。非法穿越属于高风险自陷行为，由此产生的人身伤亡、财产损失，由参与者、活动组织者依法承担相应责任。如因非法穿越险情动用公共救援资源，将依法追偿应当由当事人承担的救援费用。

“事发地点是我们自然保护区的核心区，我们一直禁止非法穿越，进去的几条路我们也安排有人在守，他们从其他的路上岔过去，这一点管控起来很恼火。”工作人员感慨，“昨天我们上去劝返，为了他们（驴友）生命安全着想，而且有明文规定禁止非法穿越的，但依旧有一些驴友不听，甚至还跟着我们工作人员闹起来。真心希望广大游客务必选择景区正规游览线路，敬畏高原、敬畏法规，珍爱自身生命安全。”

记者求证：

多方称无法核实“网传姐姐拒绝马帮”

救援人员：其母支付了下撤时请马帮等费用

针对网传“男子姐姐拉黑马帮、想找免费直升机救援”等说法，参与救援的工作人员称，这些没法证实，当时救援人员去的时候就只有他一个人在帐篷里，问他本人，他本人已经意识模糊了，话也说不了。

当地警方也表示无法证实这些说法。

网友“夜色”称在10月12日中午见到该男子时，并没有问他是否拒绝马帮等。对于这些传言，“夜色”表示自己没录音、视频等证据，无法表态。他分析称：“11日男子被发现，热心路人即已报警求助，他们可能想到救援队已上山了，觉得马帮是‘野路子’，对于高海拔的危险是想不到的，不像我们那么有经验，我们能理解他们。”

19日，记者尝试联系多名曾称“男子姐姐不愿意让马帮救援，将马帮拉黑”等说法的网友，均未获得回复。

记者尝试联系疑似男子姐姐的网友，但因对方隐私设置，私信等均无法建立联系，其社交平台首页已无发布内容，简介上只有六个字“人已找到，再见！”

亚管局参与救援的工作人员透露，在救援下撤途中，因为路途遥远，在征得该男子母亲同意后，他母亲转了1万元过来，用于租请马帮和向导等，大家也建立一个群，随时向他母亲发视频告知情况。事后，他们将没用完的2500元退给了他母亲。下山后，他母亲又转了450元过来给救援队员，说是她的一点心意，大家说不要，她说她们那边有规矩，你们辛苦了，就相当于给每人发一个50元的红包，大家坚持没要。

“（此次救援）产生的费用就是下撤时马帮等相关费用，其他的费用都没有收取，包括后来救护车、医院等相关费用都没有收取，大家都想，人都走了，再说费用这些没有意义了。”这名工作人员说。

来 源：红星新闻

原标题： “男子在稻城亚丁高反被救援下撤途中死亡”调查：官方称事发地不在景区系非法穿越 其母付了救援请马帮等费用

记者 蒋麟

本文转自：温州新闻网 66wz.com