潮新闻 2026-10-20 14:37:45

城市治理最难的地方，是既要有力度，也要有温度。愿这一露天农贸市场，在规则与人情之间找到更稳的支点，让热闹不扰民，让秩序不冰冷，让温州的清晨继续热气腾腾，也继续从容有序。

清晨的温州市鹿城区瓦市巷、横井巷、河西桥、高盈里一带，青菜还沾着露，鱼虾在盆里扑腾，吆喝声、讨价声、车轮声挤在一起。日均4万人次涌进这片露天菜场，它被网友称作“温州最有烟火气的农贸市场”，也被不少周边居民视为出行堵点、卫生痛点。

一个露天农贸市场，装下了两种真实：有人为了一把新鲜青菜愿意绕路，也有人只想在早高峰里顺利出门。治理的难处，正在于此——它不是简单的“该不该管”，而是“怎么管，才不伤生活”。

这片鹿城农贸市场不是第一次被推上治理的台面。过去，这里经历过马路市场整治、经营户搬迁、新市场承接；也有过把摊贩迁入疏导区的尝试。但室内摊位有租金，也少了露天市场随手挑、随口聊的松弛感，买卖双方一时“水土不服”，摊贩又回到路面。更值得看见的是，许多摊贩并非职业商贩，而是来自永嘉、藤桥、泽雅等地的老年农户。对他们而言，清晨摆摊不是占道，而是一天生计的入口。2024年开通的助农扶农公交专线，把菜农连人带筐送进城区，也说明这条马路市场背后，连着城乡之间的民生链条。

所以，治理露天农贸市场，不能只算交通账、卫生账，还要算民生账、人情账。

这次辖区五马街道的做法，可贵在从“围堵”转向“疏导”。多部门联动，商户、住户、社区和媒体代表一起商量；用一条黄线区分通行空间和经营空间；规定上午12点前清 场，既保留早市，也减少对居民的全天候打扰；对自产自销的老人多劝导，对职业化流动摊贩严管理；再辅以“门前三包”、交通整治和智能探头喊话。这些举措未必完美，却比“一刀切”更接近街巷治理的真相：城市秩序不是把生活抹平，而是让不同需求在同一条路上找到边界。

一条黄线，划的不只是摊位，更是公共空间的规则意识。行人要通行，居民要安宁，摊贩要生计，顾客要便利，游客要体验——这些诉求都合理，也都需要被看见。真正有效的治理，往往不是让某一方彻底满意，而是让各方都能接受一个可运行的平衡。

更长远看，这片露天农贸市场还有更大的想象空间。它连接墨池坊、公园路等历史文化街区，本身也已成为外地游客了解温州生活的一个窗口。如果未来能与周边街区联动，形成“菜场+公园+商业街”的复合场景，让游客买菜、尝鲜、逛老城，瓦市巷或许能从传统农贸升级为城市文旅IP。但这样的升级必须谨慎：烟火气不是布景，不能被过度包装；老摊贩的生存空间，也不能在网红化中被悄悄挤掉。

温州最火露天农贸市场的治理答案，最终要写在清晨的巷子里。黄线能不能守住，清 场能不能落实，老人能不能继续安心卖菜，居民能不能顺畅出门，游客能不能感受到真实的温州味道——这些细节，比任何口号都更有说服力。

城市治理最难的地方，是既要有力度，也要有温度。愿这一露天农贸市场，在规则与人情之间找到更稳的支点，让热闹不扰民，让秩序不冰冷，让温州的清晨继续热气腾腾，也继续从容有序。

来 源：潮新闻

原标题： 规范治理，让烟火气长流

记者 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com