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浙江瑞安：千年活字 老技艺新赛道

央视 2026-10-20 14:41:03
中国四大发明之一的活字印刷术，在瑞安传承至今。一首瑞安话诗文，藏着流传百年的排字秘诀；厚重的族谱，让这项古老技艺得以留存。一代代守护者接续传承，让古老手艺焕发新生。本期节目走进浙江瑞安，探寻千年活字如何开辟新赛道。

中国四大发明之一的活字印刷术，在瑞安传承至今。一首瑞安话诗文，藏着流传百年的排字秘诀；厚重的族谱，让这项古老技艺得以留存。一代代守护者接续传承，让古老手艺焕发新生。本期节目走进浙江瑞安，探寻千年活字如何开辟新赛道。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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