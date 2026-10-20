央视 2026-10-20 14:41:03

中国四大发明之一的活字印刷术，在瑞安传承至今。一首瑞安话诗文，藏着流传百年的排字秘诀；厚重的族谱，让这项古老技艺得以留存。一代代守护者接续传承，让古老手艺焕发新生。本期节目走进浙江瑞安，探寻千年活字如何开辟新赛道。

中国四大发明之一的活字印刷术，在瑞安传承至今。一首瑞安话诗文，藏着流传百年的排字秘诀；厚重的族谱，让这项古老技艺得以留存。一代代守护者接续传承，让古老手艺焕发新生。本期节目走进浙江瑞安，探寻千年活字如何开辟新赛道。 来 源：央视 原标题： 浙江瑞安：千年活字 老技艺新赛道 本文转自：温州新闻网 66wz.com