张雪机车“出圈”映照创新力量

新华网 2026-10-20 15:19:13

中国摩托制造商，创造了新的历史。

日前，2026赛季世界超级摩托车锦标赛（WSBK）在西班牙赫雷斯落幕，成立仅两年多的张雪机车，一举拿下WorldSSP组别年度车手亚军、制造商年度第三名。

中国摩托制造商，创造了新的历史。与这一高光时刻相伴的，还有赛场之外的产业回响：六个分站冠军的荣耀转化为市场的热烈反馈，820RR车型订单在24小时内激增158%；今年6月，200余辆张雪机车从重庆果园港启航驶向欧洲；8月，500RR顺利获得欧盟整车型式认证。这种“出圈”，不只是单纯的赛场胜负，更是中国摩托车产业转型升级的生动实证。

创新的底气，来自对核心技术的掌控。二十多年前，中国摩托车也曾问鼎世界耐力锦标赛，却不得不靠拼装零件上路，陷入“量大而腰不直”的困境。如今，那台驰骋赫雷斯赛道的机车，量产版国产化率高达97%，发动机、电控系统、车架三大核心部件100%自主研发。从仿制跟随到自主引领，从别人给零件到自己定参数，含金量的天壤之别，见证了从“组装”到“创造”的深刻蜕变。

创新的种子，需要肥沃的土壤才能生根发芽。在重庆，60家规模以上摩托车整车企业与431家零部件企业，构建起严密的配套网络，可大幅提高研发生产效率。从一颗螺丝到一台发动机，图纸一旦落地，当天就能找到愿意打样的供应商。当地将高端摩托车列入千亿级特色优势产业集群，对企业参与世界性赛事给予支持。这种政策导向鲜明而坚定：鼓励技术升级，奖励攻坚克难。

除了整车装配，张雪机车配件中还有来自山东的链条、曲轴、活塞，江苏的发动机核心件、轴承等，这张覆盖全国多地的供应链网络，由众多专精特新企业和行业“隐形冠军”构成。这张网，托举起一个年轻品牌的梦想，也映照出中国制造业很不平凡的发展之路。从追求数量到打磨精品，从受制于人到制定标准，越来越多企业不断突破“卡脖子”难题，迈向“中国创造”的广阔舞台。

时代的托举，从不凭空造势，而是让每一个向上攀登的人脚下有路；沃土的滋养，从不轻许丰收，而是让每一颗渴望生长的种子都有机会破土。

从赛道上的高光时刻，世界看到的不仅仅是一辆摩托车冲线时的速度，更是创新发展的中国力量。它藏在打样的车间里，藏在跨省份的供应链里，藏在一代代人敢闯敢试、勇攀高峰的奋斗脉搏里。

记者：李元元 彭博

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨张雪机车“出圈”映照创新力量

来 源：新华网

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