人民日报 2026-10-20 15:22:40

更值得注意的是，数字经济的发展重心正从数据要素的流通利用迈向人工智能的规模化供给。

当前，大模型加速迭代、智能体落地应用、算力建设全面铺开，人工智能正以前所未有的速度广度深度走进生产生活，加快塑造数字经济新形态。今年前8个月，信息服务业投资增长22.7%，通讯信息服务类消费保持较快增长，印证了数字经济的旺盛活力。

更值得注意的是，数字经济的发展重心正从数据要素的流通利用迈向人工智能的规模化供给。数据、算法、算力三者协同，供给端便具备了自主感知、判断和生成的能力，这正是智能经济的重要特征。作为数字经济发展的高级阶段，智能经济不是简单给经济运行“装AI插件”，而是通过数据流动、自动响应和实时优化，对生产、流通、消费和企业管理进行智能化重构，从而提升运行效率。

智能经济加快发展壮大，关键是坚持实体经济为本，避免过度金融化和概念炒作，更好激发新动能，不断培育新质生产力。

让智能经济更好激发新动能，首先在于开辟发展新领域新赛道。在“技术变量”转化为“产业增量”过程中，智能经济必然会催生更多新领域新赛道。比如，算法创新推动大模型从“生成内容”加快迈向“执行任务”，算力投资催生算力一张网、算电协同等新产业，数据处理推动数据标注、数据交易等新业态持续涌现。要素基础、技术模型和行业应用齐头并进，汇聚成源源不断的“向新力”。

让智能经济更好激发新动能，还在于推动传统产业“老树发新枝”。我国是全世界唯一拥有全部工业门类的国家，海量车间、流水线、矿井、港口，为智能化发展提供了广阔空间。从钢铁智能排产到装备视觉质检，从化工工艺优化到煤矿无人采掘……截至今年6月底，“5G+工业互联网”在建项目超2.6万个，人工智能的应用转化为生产效率的提升、产品质量的改进和服务体验的优化。就此而言，从国家战略层面统筹布局、长周期持续投资，既是在夯实智能经济的基础，也是在壮大实体经济本身。

从人类技术革命的历史长河来看，通用目的技术的发展都有其内在规律。基础设施先行、应用场景跟进、组织方式适应、整体效率提升，是技术从诞生到成熟的普遍路径。今天的人工智能发展，同样遵循这一规律。把握好这一发展节奏，既不盲目冒进，也不因阶段性回报滞后而犹豫动摇，才能让智能经济走稳走好。

从产业发展规律来看，新兴产业在初期容易出现阶段热度与资本涌入。适度的金融支持，能够为智能经济发展提供充足资金，但炒作估值和概念、同质化投资甚至投机则可能带来泡沫风险。因此，既要坚持金融服务实体经济，以耐心资本服务技术创新、产业落地、场景应用，又要避免过度金融化，避免脱实向虚。对企业而言，需要坚守本业，把模型做精、把成本做低、把客户服务做实，让人工智能真正转化为产线上的良品率、能耗上的节约、服务中的效率。持续完善规则、引导预期，有利于推动资本流向实体经济刚需场景。

当前，我国正处在加快形成智能经济新形态的关键阶段。智能经济的含金量，最终要体现在车间的报表上、工厂的产能里、亿万用户真实的获得感中。把立足点牢牢放在实体经济上，智能经济的浪潮定能持续释放新动能，真正成为高质量发展的坚实支撑。

（作者为北京大学光华管理学院院长）

作者：田 轩

原标题：让智能经济更好激发新动能（人民时评）——正确认识中国经济的阶段特征与长远趋势⑤

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com