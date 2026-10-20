人民日报 2026-10-20 15:23:40

平凡岗位可建不凡之功，无名坚守可成不朽之名

平凡岗位可建不凡之功，无名坚守可成不朽之名

刘腊梨脑、刘早狗子、吴细豆子……江西瑞金革命烈士陵园，一个个“不像名字的名字”静静镌刻在墙壁之上。这些稚气的名字，属于长征路上年少殉国的红军烈士。按当地旧俗，没成年的孩子，不起大名。这群连大名都没有的孩子，却扛起了山河的重量。

乳名质朴，信仰如山；生命平凡，气节如钢。回望长征路，牺牲者万千。一部长征史诗，犹如普通群众、红军将士以血肉铺就的精神之途。读懂长征，最动人的底色，便是以无名之身躯，筑有名之山河。

何谓无名？姓名不载史册，事迹鲜为人知。长征之途漫漫，处处有牺牲。

湘江血战惊天地，年轻战士前仆后继、浴血突围，将生命永远留在了江河两岸。“三年不饮湘江水，十年不食湘江鱼”，成为老百姓对英烈朴素又深切的缅怀。

过雪山草地，单衣草鞋的战士逆风前行，“管做饭的饿死了，管衣服的冻死了，有力气的累死了”。长征路上铸丰碑，漫天风雪见证红军的信仰与本色。

多少年少战士、工农子弟、担架卫士，来不及留下只言片语，便用血肉之躯撕开封锁线、铺就前行路。平凡到渺小、普通到无名，却纯粹到赤诚、坚定如磐石。真正的无名，不是平庸无闻，而是为大义隐身、为家国埋名。

何谓有名？精神永续、山河铭记、时代传承。个人名号会湮灭，精神丰碑将长存。

九十载风雨流转，昔日硝烟散尽，今日山河锦绣。我们脚下的热土，是无名英雄誓死守护的疆土；我们拥有的安宁，也是革命先烈以命换来的曙光。

凡为人民赴死者，人民永记其名；凡为家国奉献者，时代不负其功。这便是无名与有名的“辩证”：甘于小我无名，聚力成就大我有名；舍弃一己虚名，奋力铸就家国盛名。

无名与有名，熔铸于伟大长征精神。永葆精神的生命力，在于其可穿越时空、可映照当下、可指引未来。

今天的我们，正奋进于新时代的长征路。聚力科技攻关、创新基层社会治理、发展新质生产力……闯过前路上的“娄山关”“腊子口”，依旧需要忠诚坚守、无私奉献。

时代更迭，英雄底色从未改变。今日中国，有千千万万平凡英雄正接续奋斗。

高质量发展呼唤“十年磨一剑”的执着，科技自立自强需要“甘坐冷板凳”的定力，乡村全面振兴亟待“俯首甘为孺子牛”的深耕……把伟大事业推向前进，需要更多接棒奋进的实干者。他们或许不再跋涉于雪山草地，却会扎根于戈壁及实验室、穿梭于田埂与直播间、坚守于边境和巡护线；他们未必留名于史册，但必将镌刻于苍茫巨变的发展年轮中。

从这个意义上说，新时代的无名，是坚守初心的无我境界；新时代的有名，是创造业绩的功成有我。

进一步读懂无名与有名的“辩证”，方能更好树立正确的政绩观。常思长征路上的“乳名英烈”，重虚名、轻实干的想法应被摒弃，热衷于“造势出名”、不屑于默默深耕的做法该被校正。

不同时期、各行各业的先辈用实践告诉我们：平凡岗位可建不凡之功，无名坚守可成不朽之名。抛却私心杂念、褪去浮华虚名，把青春活力注入创新事业，把个人理想融入复兴伟业，定能造就厚重且珍贵的人生。

习近平总书记指出：“许许多多无怨无悔、倾情奉献的无名英雄，他们以普通人的平凡书写了不平凡的人生。”人民不会忘记无名者，历史终将铭记真英雄。

齐心协力向前走，当赓续优良传统、传承红色基因，笃行实干、敢作善为，争做推进中国式现代化的开拓者、奉献者。瞩望未来，我们这一代人的使命，就是要让无名的选择激荡时代的回响，让无声的奔赴引燃精神的火炬，进而照亮新的长征路。

作者：李洪兴

原标题：无名与有名（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com