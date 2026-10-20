人民日报 2026-10-20 15:24:33

重病手术能不能“微创”？我国原创的“无辐射经皮介入技术”，为部分心脏疾病患者带来新的选择：医生借助超声影像引导器械，经皮肤穿刺完成心脏介入治疗，无需开胸，也不使用放射线和造影剂。“重病轻治”，“轻”下来的是创伤和就医负担，靠的是科技创新成果。

习近平总书记指出，“要把满足人民对美好生活的向往作为科技创新的落脚点”。人民的需要，既是衡量创新价值的关键尺度，也是发现科学问题的重要切入点。那些尚未解决的困难、未被充分满足的需求，往往蕴含着突破的方向。

不少心脏介入手术借助放射线和造影剂引导操作，孕妇、肾功能不全等患者治疗受限。科研人员转而以超声“看清”心脏，并研发适配的导丝、导管，使新的路径具备临床应用条件。别把熟悉当正确，别把改进当突破——回到起始点，攻克薄弱点，就能打开全新空间。

城市空间狭窄，怎样建地下车库才能减少大面积开挖？我国装备制造企业研制竖井掘进机，通过向下掘进开拓地下空间，为车库建设提供新的施工办法。氢能高效清洁，但海水盐分、杂质干扰电解制氢。科研人员将物理过程与电化学反应结合起来，通过选择性相分离界面阻隔盐和杂质，走出不经预先淡化的制氢新路。

现实难题常常跨越学科边界，解题也需打通知识之间的壁垒。敢于审视业已习惯的前提，善于调动不同领域的积累，才能摆脱路径依赖，打开原创突破的空间。

技术走出实验室，走近普通人，是一场关于“可及性”的系统工程。比如，随着“无辐射经皮介入技术”覆盖半径的扩大，相关医疗团队又研制出集成超声设备、手术床、监护及消毒系统等多项设备的移动手术车，医疗人员有望走村串寨就地开展上门手术。又如，国内不少农业机械基于北斗卫星导航技术开展智能化改造，农户不仅购置有补贴，还有安装师傅上门教操作。卫星导航走进田间，靠的是高精度定位，也靠配套服务消除使用障碍。

从技术可行到普遍受益，中间隔着成本、技能、服务条件等一道道门槛。把推广应用中的难题纳入创新过程，技术研发与服务供给同频共振，才能让新技术发挥大作用。高精尖与广覆盖并不矛盾，让更多人方便使用，本身就是值得投入的创新课题。

目前，“无辐射经皮介入技术”体系已在英国、法国、肯尼亚等72个国家的近2000家医疗机构应用，累计救治20余万名患者。联合国已设立相关项目，支持培训更多医生，救治更多患者。面向人类共同的健康需求，中国原创技术在提升自身能力的同时，也为其他国家提供更多选择，是参与构建人类卫生健康共同体的切实行动。

先进技术的推广应用，没有国界。在卢旺达，当地技术人员掌握利用菌草栽培蘑菇的方法后，再向妇女合作社和青年团体传授技术；我国风云气象卫星向包括发展中国家在内的众多国家和地区提供防灾减灾预警服务。守护生命、应对灾害、摆脱贫困，是各国人民共同的愿望。开放数据、交流标准、培养人才，使合作从提供一项成果延伸到帮助形成应用能力，中国创新的世界意义也由此更加具体。

“重病轻治”，启发我们更多以人的需求审视技术进步。既有另辟新路的勇气，也有降低门槛的耐心，更有惠及他人的胸怀，才能让创新成果更好造福人类。面向未来，把自主创新的硬核实力持续转化为赋能发展、惠及民生的动能，中国式现代化的科技支撑将更加坚实，中国发展也将为世界带来更多机遇。

作者：孟繁哲

原标题：“重病轻治”的创新之道（微观）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com