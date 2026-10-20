人民日报 2026-10-20 15:26:08

最近，江西宜春一小学食堂门口，一面竖起的菜肴勾选墙很显眼。学生们在66道菜品名单中为心中美味投票，还可在预留的空白区域写下自己想吃、食堂暂未上线的菜品。从“学校做什么吃什么”，变成“孩子想吃什么，学校就安排什么”，这一创新成为优化校园治理的鲜活实践。

长久以来，校园食堂菜单多由后勤拟定、营养师把控配比、管理者审核敲定。整套流程守住了安全底线、营养标准，却常忽略孩子的口味。

孩子们也是校园公共事务的参与者。教育部办公厅出台的《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》提出，学校每学期应面向师生家长分别组织开展一次食品安全及满意度测评。政策见效，需靠学校创新探索。

校园食堂让学生点餐，价值不止于改善口味。孩子们要在数十种菜品中权衡取舍，理解众口难调，学会尊重他人喜好。四川成都高新区锦城小学今年年初推出“明星菜”票选活动，不定期征集学生意见更新菜单，让孩子们持续参与食堂优化升级。重庆开州赵家小学举办食堂服务听证会，邀请学生代表面对面建言献策，把膳食管理变成常态化议事环节。这些探索证明，食堂也是立德树人的微小阵地。一份菜单，承载着尊重、沟通与共治的教育内涵。

尊重口味不等于放弃科学膳食引导。学校需要营养师把好营养关，搭配荤素比例，划定可选菜品池，在健康框架内留出学生选择的空间。有学校定期开展新品试吃投票，筛选健康菜品供师生评选，兼顾喜好与营养，值得借鉴。

好的校园食堂治理，贵在长效。学校不妨建立固定反馈渠道，设立膳食意见箱，每月开展菜品满意度调查，定期更新备选菜品库。完善膳食委员会运行机制，吸纳不同年级的学生代表。推行陪餐评价制度，及时收集就餐反馈，建立意见整改公示机制。

教育的智慧藏于细节。学校认真倾听孩子真实的想法，尊重他们的意见改善食堂饭菜，传递的就是尊重与信任。

（摘编自《中国教育报》，原题为《教育的温度藏在一餐一饭里》）

作者：曹灿辉

原标题：菜单里藏着教育智慧（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com