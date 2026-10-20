人民网 2026-10-20 15:30:01

近日，“何以中国·当惊世界殊”网络主题宣传活动走进湖北宜昌，沿长江岸线品读十年大保护的生动实践。

近日，“何以中国·当惊世界殊”网络主题宣传活动走进湖北宜昌，沿长江岸线品读十年大保护的生动实践。站在三峡大坝坝顶远眺，一江碧水浩荡东流，“高峡出平湖”的壮阔图景背后，藏着关乎取舍的发展考题。读懂长江大保护这十年，宏大叙事之外，许家冲村的一个便民洗衣池，正是解码的鲜活窗口。

曾几何时，江边浣洗、污水顺坡下河，是沿江村落的常态。长江大保护启动后，许家冲村没有简单取缔村民的洗衣习惯，而是引泉建池、铺设污水管网，让生活污水全部接入太平溪镇污水处理厂集中处理。2025年6月，村里又建成再生水利用工程，把处理达标后的尾水重新引回村内，每日200余立方米的再生水通过33处取水口，供村民洗拖把、浇菜园、洗农具，洒水车也能扫码付费取水，既节约了水资源，又为村集体增添了绿色收入。舍去直排的便利，换来生态的修复；舍去粗放的用水方式，换来循环利用的长效。一池清水体量虽小，却照见“共抓大保护、不搞大开发”从顶层战略落地为乡村日常的深刻转变。

一池水的取舍逻辑，也贯穿着沿江产业转型的全过程。走进兴发集团，一块磷矿石的价值跃迁印证着发展的“舍得辩证法”：过去粗放开采、按吨售卖，走的是资源消耗的老路；如今深耕精细化工赛道，电子级磷酸国内市场占有率超过80%，实现按克计价。舍去低端产能的路径依赖，换来高端赛道的发展增量；舍去短期的经济增速，换来长远的绿色动能。沿江化工企业关改搬转、向绿而行，用实践回答了大保护不是不要发展，而是要更高质量的发展。

江水生态好不好，江豚最有发言权。西坝三峡·江豚湾内，“微笑天使”逐浪嬉戏的场景频频出现。2025年专项调查显示，长江江豚种群数量已恢复至1426头，较2022年增加177头，实现连续多年稳中有升。舍去一时的捕捞收益，换来水生生物的休养生息；舍去无序的开发空间，换来生态系统的生机重现。江豚的“微笑”是对十年治江最生动的褒奖。

作为世界级水利枢纽，三峡工程同样在取舍中迭代升级。三峡电站累计发出的清洁电能已超1.8万亿千瓦时；2025年三峡船闸通过量达1.73亿吨，创历史新高，超设计通过能力70%，黄金水道活力充分释放。今年6月，三峡水运新通道在宜昌正式开工，静态总投资约772亿元，建成后三峡枢纽年双向总通过能力将提升至3.36亿吨，万吨级船舶可直达重庆。今天的三峡，早已不只是“高峡出平湖”的工程奇迹，而是在防洪、发电、航运之外，把生态保护与民生发展一并纳入的综合载体。

长江大保护的十年，是不断做取舍的十年，更是发展理念深度重塑的十年。从一村一水的精细治理，到一企一业的绿色转型，再到一江一域的系统修复，中国式现代化人与自然和谐共生的内涵，就藏在这一笔笔清晰的“舍得账”里。长江的转身，是一个国家在取舍中向前的身影。十年只是序章，一江清水向东流，新的故事正在峡江的涛声中继续生长。

作者：徐玉涵

原标题：壹时评：一江清水背后的“舍得”辩证法

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com