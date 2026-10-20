人民锐评微信公号 2026-10-20 15:31:02

近日，莫斯科大学一名中国留学生在课堂上身披旭日旗，引发广大网友愤慨。

近日，莫斯科大学一名中国留学生在课堂上身披旭日旗，引发广大网友愤慨。把日本侵略历史的标志性符号披在身上，是对民族苦难的轻慢，也是对历史正义的冒犯。

事发时，其他中国留学生当场制止了这一行为。他们的鲜明态度，体现了广大青年铭记历史、心怀家国的价值底色。

个别人为军国主义张目的错误行径，既背弃民族良知，也违背人类珍爱和平的共同价值，理应受到严肃批评和处理。同时，也提醒我们，极少数“精日”分子的挑衅需要时刻警惕。

今年8月，三名少年捐赠侵华日军罪证后，就遭到“精日”分子“开盒”网暴。从美化侵略到恐吓守护历史的人，这类言行背后的问题值得深究。

歪曲历史、崇洋媚外，暴露的是历史观与价值观的扭曲。

“精日”分子将日本想象成处处优越，再以贬低本国、本民族来反衬，是典型的先有偏见、再挑选事实的偏误逻辑。凡不符合预设的史料就否认，凡能满足偏见的说法就追捧，最终连侵略与反抗、加害者与受害者的是非也要颠倒。拿民族苦难娱乐，为侵略罪行开脱，不仅离事实和公理越来越远，更暴露个人精神的病态、价值观的塌方。

错误认知反复滋长，还与一些圈群中的相互鼓动有关。

比如，南京警方曾查处“黑龙会”等网络群组，其中有人反复发布美化侵略、侮辱遇难同胞的言论。偏激言辞在圈内得到附和，挑衅行为被当作炫耀资本，就可能形成越出格越受追捧的恶性循环。一旦发展为有组织的围攻，更会以人数制造声势、以恐吓压制反驳，挤压正常讨论和正义发声的空间。

新修订的《治安管理处罚法》对“制作、传播、散布宣扬、美化侵略战争、侵略行为的言论或者图片、音视频等物品”行为明确了处罚规定。在线上，对“精日”言行和相关标识内容露头就打，及时清理下架、处置违规账号，绝不让“精日”言行传播蔓延；在线下，对借圈群组织煽动、实施滋扰的，要主动识别、留存证据、阻断串联渠道。对“精日”言行零容忍，既制止公开挑衅，也阻断恶意串联，才能消除“精日”分子的活动空间。

“历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。”深入理解民族历史、深刻认同中华文化，才能形成不随杂音摇摆的价值判断。

近年来，爱国主义教育不断融入社会生活。设立国家公祭日、施行《中华人民共和国爱国主义教育法》等举措，让民族记忆得到更好守护；《南京照相馆》《东极岛》《山河为证》等影片，以不同视角讲述苦难与抗争；中央档案馆集中开放4万余件抗战专题档案，人们有更多机会接触历史证据。庄严的纪念、动人的讲述、坚实的史料，共同滋养着青少年的家国情怀。

把这些资源用好，既要讲清历史事实，也要回应青年疑问，使感动沉淀为理解，使认同建立在可靠的知识与深入的思考之上。

和平的未来，寄托在青年身上。中国“蓝盔”中的青年官兵远赴任务区守护和平，援外青年医务人员跨越山海救死扶伤，紫金草青年志愿者把南京大屠杀的故事“讲给世界听”……这些身影，见证中国青年的责任与胸怀。

铭记历史，才能更加珍惜和平；心怀家国，方能更好拥抱世界。面向未来，越来越多中国青年必将以实际行动联结友谊、增进福祉，为人类和平与发展事业注入青春力量。（执笔：孟繁哲）

（来源：人民锐评微信公号）

作者：常言道

原标题：人民锐评：对“精日”言行零容忍

来 源：人民锐评微信公号

本文转自：温州新闻网 66wz.com