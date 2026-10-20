关于征集2027年省政府为民办实事项目致全省人民的公开信

浙江省人民政府 2026-10-20 17:25:40

为把2027年省政府民生实事谋准谋实，我们将坚持“问需于民、问计于民”，继续通过互联网向社会各界广泛征集意见建议。请大家踊跃参与、畅所欲言，提出您最关切、最需要、最期盼的民生实事项目。

同志们，朋友们：

大家好！习近平总书记指出：“家事国事天下事，让人民过上幸福生活是头等大事。”这些年，省委、省政府一直把为民办实事当作“头等大事”，一件接着一件办、一年接着一年干，解决了一大批大家的操心事、烦心事、揪心事。2026年初，我省确定了十方面30项民生实事、涉及1.8万多个项目，目前这些项目正扎实推进，年底前将全面完成。

为把2027年省政府民生实事谋准谋实，我们将坚持“问需于民、问计于民”，继续通过互联网向社会各界广泛征集意见建议。请大家踊跃参与、畅所欲言，提出您最关切、最需要、最期盼的民生实事项目。省政府将认真梳理、充分吸纳，把大家的“心上事”作为政府的“上心事”，把大家的“愿望清单”变成明年的“民生清单”，在提交省人民代表大会审议通过后，认真组织实施，努力把每一件实事办到大家心坎上，让全省人民在高质量发展建设共同富裕示范区中有更多获得感幸福感安全感。

浙江省人民政府省长 刘捷

2026年10月20日

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来 源：浙江省人民政府

原标题： 关于征集2027年省政府为民办实事项目 致全省人民的公开信

本文转自：温州新闻网 66wz.com