温州深化跨境贸易便利化专项行动 把通关的“关”闯成开放的“门”

温州日报 2026-10-21 08:34:37

作为改革开放之初全国首批14个沿海开放城市之一，如何利用自身优势激发开放型经济新活力，是温州在新一轮城市竞争中必须答好的时代命题。锚定提速打造全省高质量发展“第三极”目标，温州加快推进金丽温开放大通道建设这一国家区域开放布局战略，于今年成功获批全国跨境贸易便利化专项行动试点城市。试点如何破题？又能带来哪些实效？温州坚持“政策集成、制度集成、服务集成”，因地制宜出台“温版55条”支持性举措，精准破解进出口堵点痛点，帮助企业降成本、抢订单、拓市场。

温州网讯 日前，装载设备配件的集装箱经温州海关监管后，搭乘内支线船运至宁波，换装干线船出口。维克托电力设备有限公司总经理郑文科感慨道：“‘多式联运’帮企业省下一大笔物流开支，而且全程不拆箱、不复检，货物损耗风险也更低。”

一单贯通、货物畅行的背后，是温州对聚力构建“服务最优、成本最低、效率最高”开放环境的深度思考。

作为改革开放之初全国首批14个沿海开放城市之一，如何利用自身优势激发开放型经济新活力，是温州在新一轮城市竞争中必须答好的时代命题。锚定提速打造全省高质量发展“第三极”目标，温州加快推进金丽温开放大通道建设这一国家区域开放布局战略，于今年成功获批全国跨境贸易便利化专项行动试点城市。

试点如何破题？又能带来哪些实效？温州坚持“政策集成、制度集成、服务集成”，因地制宜出台“温版55条”支持性举措，精准破解进出口堵点痛点，帮助企业降成本、抢订单、拓市场。

服务做“乘法”，拓宽双向开放场景。

依托“保税仓储+区外展示”监管新模式，今年6月，一批法国国际艺术大师罗丹的雕塑作品，经温州海关办结保税展示出区手续后，运抵温州罗丹艺术中心面向公众展出。

“企业仅需提供担保即可出区参展，无需提前缴税，大幅降低了运营成本。”罗丹艺术中心联合创始人吴斌表示，后续将依托温州综保区，引入更多国际艺术品，让市民在家门口乐享艺术盛宴。

宠物产业是平阳特色支柱产业，其中咬胶类食品年产值占全国出口总额60%。温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事长庄明允介绍，咬胶类食品的主要原料是牛二层皮，国内供应相对紧张，价格高于东南亚地区。为破解产业面临的进口原料受限等问题，温州首创“海关—属地政府—协会—企业”四方联动机制，历时4年逐级推动打通巴西、泰国、柬埔寨等3条原料进口通道，推动企业原料采购成本下降30%。

成本做“减法”，助力企业降本增效。

温州民营经济发达，电气、鞋服、汽摩配等制造业根基深厚，产品更是远销全球。但跨境物流曾是不少中小企业的“痛点”：传统海运耗时长，航空货运成本高，企业常常陷入两难。

2024年12月，温州率全省之先开辟TIR（国际公路运输）跨境物流“第四通道”。TIR就像给跨境货车办了张“全球高速ETC”，只要出发地和目的地都是缔约国，沿途各国海关原则上不开箱查验，真正实现“一次申报、全程免验、一车直达”。

今年以来，温州不断创新并深化“TIR+”多元化业务模式，先后落地全国首批“TIR+保税”“TIR+跨境电商”等出口业务，打通TIR进口返程业务，成功开通中俄“TIR+9610”国际卡航邮路专线，为本土跨境电商企业搭建起高效稳定的对俄出口物流通道。同时还自主研发在途智慧监管系统，构建“属地—在途—口岸”全链条监管体系，1-9月，温州TIR发车数242辆次、货值超3.1亿元，业务量最高时居全国第二、全省第一。

“以往货物需转运杭州、广州再转关出境，运输周期长，遇上旺季口岸拥堵，订单交付时效难以保障。”温州汤美贸易负责人项精力说，“TIR+9610”国际卡航邮路专线实现了本地申报发车及“一车直达”，运输时长缩短了5—6天，切实降低了企业经营成本。

效率做“加法”，畅通跨境贸易链路。

“上午申报，下午装机，以前想都不敢想。”借助证书“云签发”等创新举措，越来越多农特产品出口企业享受到“随报随检、快速验放”的便利，确保抢“鲜”出口。

效率革新，离不开一系列务实举措。除了设立农食产品出口“绿色通道”外，温州还精心实施“一品一策”“一企一策”帮扶举措，指导企业完善质量安全管理体系、高效衔接货物通关流程。截至今年8月，温州农产品出口13.1亿元、增长9.2%；食品出口5.5亿元、增长37.2%。

温州市神鹿种业有限公司外贸负责人舒骏对此深有体会：“我们的西瓜种子能顺利出口肯尼亚，海关在政策指导和通关便利方面给了很大支持，为我们后续稳定非洲市场增添了信心。”

环境之“优”迎来发展之“势”，企业纷纷“用脚投票”：今年前三季度，经温州口岸进出口货值同比增长17.3%；从温州口岸进出口企业数同比增长174.5%，其中货物在温州口岸进出口的异地企业数同比增长219.9%。

记者手记

“三最”开放环境的温州解法

“改革改掉的，正是企业最头疼的‘隐性成本’。”采访中，一名企业负责人的话耐人寻味。

痛点在哪里，改革就指向哪里。深化跨境贸易便利化专项行动，温州没有另起炉灶，而是善用“望闻问切”，把企业急难愁盼转化为改革攻坚清单，以流程再造、制度创新、服务升级为抓手，助力企业轻装上阵、扬帆出海，不断激活开放型经济新动能。

货畅其流、通达四海，带来的不只是外贸数据向好，更是城市开放能级的跃升。一扇扇通关之门次第敞开，助力“温州制造”畅达全球市场，让“世界的温州”步履铿锵、行稳致远。

来 源：温州日报

原标题： 温州深化跨境贸易便利化专项行动 把通关的“关”，闯成开放的“门”

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com