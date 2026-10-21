温州晚报 2026-10-21 08:29:58

为充分展示温州科技创新成果和人文底蕴，搭建科技与人文交融的交流平台，2026世界青年科学家峰会推出20条有特色的科技人文参访线路。青科会期间，海内外青年科学家、高校科创团队和青年创业人才将沿着这些线路走进科创平台、企业产线和人文景观，在实地观摩中展开交流对接。

温州网讯 为充分展示温州科技创新成果和人文底蕴，搭建科技与人文交融的交流平台，2026世界青年科学家峰会推出20条有特色的科技人文参访线路。青科会期间，海内外青年科学家、高校科创团队和青年创业人才将沿着这些线路走进科创平台、企业产线和人文景观，在实地观摩中展开交流对接。

线路紧扣2026世界青年科学家峰会主题，贴合“人才交流、成果展示、全民科普”核心功能，结合温州特色文化、科技、产业参访点位，整合成20条线路，涵盖37个考察点，覆盖人工智能、数据安全、生命健康、新能源、新材料、半导体等产业方向，同时也串起温州的历史人文地标。

科创线路将高能级科创平台、龙头企业和中试检测机构串联成线，让嘉宾在一条线上看到从研发、生产到检测应用的完整环节，中国（温州）数安港、中国眼谷、正泰集团等平台和企业均在线路之中。人文线路则串联海丝遗址、数学家故里、名人纪念场馆与历史街区，朔门古港遗址公园、数学名人馆、苏步青励志教育馆、五马历史文化街区等点位串起温州的瓯越文脉与市井风貌。

从科创平台到企业产线，从海丝遗址到历史街区，这批线路把温州的产业创新现场与瓯越文化底色集中呈现，充分彰显瓯越文化活力与民营经济创新特质，为青科会期间的交流对接搭建场景。

来 源：温州晚报

原标题： 专家学者将走进科创平台与人文地标交流对接 青科会推出20条特色科技人文参访线路

记者 张琼冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com