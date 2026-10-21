全国首批中小学科技教育实验区实验校评选 温州“一区五校”上榜
温州网讯 近日，教育部公布全国首批中小学科技教育实验区、实验校名单，温州“一区五校”上榜：瓯海区入选全国首批中小学科技教育实验区，温州市第二十二中学、温州市实验中学教育集团、温州市国科第一小学、永嘉县瓯北第一小学、龙港市姜立夫小学入选首批科技教育实验校。这是温州继2024年入选全国首批中小学科学教育实验区后，在科学、科技教育一体化推进上取得的又一成果。
温州科创教育底蕴深厚，是中国数学家之乡、中国创客教育起源地、初中综合理科（科学）生发地、全国STEAM教育先行区。2018年入选浙江省首批STEM试点地区、浙江省STEAM协同创新中心首个地市级单位，每年遴选优秀项目案例100项，推动学生在真实情境中发现问题、解决问题。依托温州肯恩大学等平台，连续举办四届中美STEAM创新 教育会议，围绕课程开发、教师研修、学校结对开展务实合作。系统实施从幼儿园到高中的STEAM种子教师培养工程，每期遴选百名种子教师，组建小初高技术与工程教育种子教师工作坊。持续十多年推进“小科学家”“小工程师”培养系列活动。
我市坚持科学、科技一体推进，改革实践成果出圈：《浙江温州创新推进“双塔”行动构建全域科学教育最优生态》入选2026年教育部优秀案例，《科创向未来：中小学科学教育“加法”的温州实践》获“长三角教育现代化”典型案例，科学教育发展力监测做法获教育部肯定。
来 源：温州日报
记者 潘舒畅 卓扬
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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