温州日报 2026-10-21 09:21:57

今年是温州技能型社会建设迈向提质增效的关键阶段。记者从市人社局获悉，第六届温州市职业技能大赛正在火热进行，大赛将通过以赛选才、以赛育才，为全市高质量发展夯实技能人才支撑。

温州网讯 今年是温州技能型社会建设迈向提质增效的关键阶段。记者从市人社局获悉，第六届温州市职业技能大赛正在火热进行，大赛将通过以赛选才、以赛育才，为全市高质量发展夯实技能人才支撑。

据了解，温州市职业技能大赛由市政府主办，每三年举办一届，是目前全市规格最高、项目最多、覆盖面最广的综合性职业技能赛事。本届大赛以“技能照亮前程”为主题，前期累计征集72个申报项目，经严格筛选最终确定49个竞赛项目，所有赛项将于今年11月前全部完成。

市人社局相关负责人介绍，本届大赛赛项设置紧贴温州“5+5+N”产业体系，精准对接产业发展需求，涵盖14个一类项目、35个二类项目。赛事既保留电工、汽车维修工、鞋类设计师、服装制版师、眼镜架制作、中式烹调等传统优势产业工种，也新增计算机程序设计员、无人机装调检修工、增材制造设备操作员、电子设备装接工等新职业、新工种，全面覆盖数字经济、先进制造、低空经济、乡村振兴、现代服务等重点领域，实现传统产业与新兴产业人才同步培育。

本次大赛对标国家职业标准统一命题、统一规则。赛事全程免收参赛费，严格执行异地命题、异地裁判、试题保密、全程监控、机考阅卷、全程追溯等制度，确保竞赛过程规范透明、评判公平公正、成绩真实可溯。

赛事同步配套重磅人才激励政策，获奖选手可享受荣誉认定、人才待遇和技能晋升等多重红利。其中一类项目第一名授予“瓯越工匠”称号，享受E类人才政策及1万元奖励；各项目前三名将获评“温州市技术能手”“温州市职业技能带头人”称号。符合条件的获奖选手，还可按规定晋升高级工或技师。

目前，大赛报名通道已陆续开启，凡年满16周岁，未达法定退休年龄，拥有温州户籍、居住证或社保的，并在温州从事相关职业、工种的劳动者，均可通过所在单位或所在地人力社保部门报名。有意参赛人员可关注市人社局官网及微信公众号，及时获取最新报名信息。

来 源：温州日报

原标题： 以赛育才赋能产业升级 第六届温州市职业技能大赛正火热推进

记者 夏婕妤 通讯员 徐成子

本文转自：温州新闻网 66wz.com