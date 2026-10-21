温州都市报 2026-10-21 09:21:58

近日，温州医科大学附属第二医院儿童肿瘤外科接诊了3岁女孩安安（化名），一次突如其来的血尿，揭开了肾脏里藏着的巨大肿瘤。

温州网讯 近日，温州医科大学附属第二医院儿童肿瘤外科接诊了3岁女孩安安（化名），一次突如其来的血尿，揭开了肾脏里藏着的巨大肿瘤。

半个月前，家长发现孩子小便颜色发红，赶忙送医。检查发现左肾明显肿大，里面长了一个直径约6厘米的恶性肿瘤，确诊为肾母细胞瘤。

“正常情况下这个年龄的儿童两个肾脏大小相近，一般在6至7厘米。但这个孩子，左肾比右肾足足大了约3厘米。”该院儿童肿瘤外科副主任医师林孝坤介绍，肿瘤在肾脏里疯狂生长，几乎把正常肾组织挤压蚕食，原本健康的肾实质仅剩薄薄2厘米，正常肾脏结构被肿瘤破坏。10月7日，医生为孩子实施全麻手术，把长满肿瘤的左肾完整切除。目前女孩术后恢复平稳，正在医院接受后续化疗。

很多家长疑惑，孩子平时看着健健康康，肿瘤怎么悄悄长出来？林孝坤解释，儿童肿瘤和成人癌症不一样，先天基因、胚胎发育突变是主要根源，后天环境、饮食属于助推因素，并不是吃一口东西就直接吃出肿瘤。

林孝坤特意梳理了几类家庭容易忽视的高危食物。排在首位的是霉变食材：发霉花生、玉米、变质坚果、久放杂粮，里面的黄曲霉素属于一类致癌物，容易诱发肿瘤；其次是高亚硝酸盐食物，腌制咸菜、泡菜、隔夜剩菜、香肠火腿等加工肉制品要留心；色彩艳丽的三无零食、不合格果味饮料，里面非法添加的色素、防腐剂，长期大量摄入会加重肝肾负担。

林孝坤提醒，肾母细胞瘤多见于低龄幼儿，早期很会“隐藏”，孩子吃喝玩耍基本不受影响。肉眼血尿、肚子摸到硬块，是需要立刻就医的警报。家长给孩子洗澡、换衣服时，可以多摸一摸孩子腰腹，一旦摸到异常肿块，或是小便莫名变红，不要拖延，尽快就诊。儿童肿瘤不是“不治之症”，早发现、规范治疗，不少患儿能获得不错的治疗效果。家长不必过度恐慌，但要擦亮眼睛，避开霉变食物、长期腌制食品等不良饮食隐患，给孩子减少后天的健康负担。

来 源：温州都市报

原标题： 小便突然变红，3岁女孩查出肾恶性肿瘤

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com