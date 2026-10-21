温州都市报 2026-10-21 09:21:59

10月18日晚，何广智等演员参演的脱口秀演出在温州东南剧院落幕。散场人流拐进双井坊巷弄，烧烤摊还冒着热气，咖啡馆灯还亮着。六天前，付航开幕演出开票15秒售罄，创下温州本地喜剧演出最快售票纪录。但比数字更值得回味的，是笑声从剧院溢进街巷后的那些瞬间。

温州网讯 10月18日晚，何广智等演员参演的脱口秀演出在温州东南剧院落幕。散场人流拐进双井坊巷弄，烧烤摊还冒着热气，咖啡馆灯还亮着。六天前，付航开幕演出开票15秒售罄，创下温州本地喜剧演出最快售票纪录。但比数字更值得回味的，是笑声从剧院溢进街巷后的那些瞬间。

剧场“炸场”，街巷“接笑”

本届喜剧节最不一样的地方，是把舞台“拆”到了非标空间里。

10月13日至18日，喜剧节以双井坊烟火文旅街区为中心，辐射东南剧院、南塘、滨江万象城等城市互动场地，搭起4个舞台，汇聚60余位全国脱口秀演员、喜剧人和音乐人，共举办接励秀明星拼盘、脱口秀专场、新喜剧专场、播客录制、乐队表演及公益快闪活动30场，观演11020人次，平均入座率达97%。

双井坊几年前还是马路菜场和危旧房集中的城市环境乱点，微改造后保留了巷弄肌理，又嵌入书店、咖啡、手作等新业态。喜剧节期间，街区变成“喜剧主题乐园”：装置艺术、灯光影像展、街头巡游贯穿动线，演员以“非常NPC”身份从剧场走进人群。10月14日傍晚，演员王越和“火锅”在阁楼酒吧门口支起“接励发型屋”，拿着卷发棒给路人理发。没有刻意抛梗，只是聊天、讲生活琐事，围观游客笑成一片。一位从西安赶来的大学生说，她原以为双井坊是老旧街区，到了才发现“干净、时髦，古今交融”。

剧场制造“观看”，街巷制造“偶遇”。当喜剧从舞台溢入日常，观众不再只是被动看客，而成了场景的一部分。

票根“引流”，市集“接单”

“年轻人爱听脱口秀，不只是喜欢段子，更多是体验一种久违的松弛感。”运营方一位负责人的话，点出了喜剧节在温州连办三届仍热度不减的原因。温州民营经济发达，年轻人工作节奏不轻。一张票根、两小时笑声，成本不高，情绪出口却很直接。

本届的数据印证了这种热度：双井坊街区单日高峰客流达6万人次，6天游客总数超25万人次；街区商户及喜剧节市集摊位6天营业额超850万元。本届喜剧节集结40余家文艺美食品牌和50余家文创美食品牌，市集摊位与剧场空间相互导流，形成“边逛边看、边吃边笑”的场景。一位在街区摆摊卖衣帽的本地摊主说，喜剧节受众偏年轻，“和我小店的目标客群重叠”。经营酒水的吴女士发现，下午营收就已经“很不错”。笑声落地，变成了街区的烟火气。2025年，双井坊“喜剧文旅超级IP”项目入选第三批长三角人文经济典型案例。

大咖“来温”，本土“生根”

何广智、付航等60余位全国一线喜剧人陆续来温，四大单元——“喜剧展演”“喜剧嘉年华”“喜剧街巷市集”“喜剧大咖对话”——构成完整体验链，活动还联动五马街、南塘、光影码头等热门区域，形成“一核多点、全城欢笑”的氛围。

但“请进来”之外，更值得关注的是“长出来”。本土厂牌猛果喜剧从兴趣小组起步，逐步推出温州话专场、小剧场演出。当全国演员来到温州，本土创作者也在近距离观察：什么段子能引起温州观众共鸣，什么节奏适合本地剧场。“喜剧大咖对话”以播客形式，邀请演员、编剧、媒体人探讨喜剧的社会价值与艺术表达。这种交流若能持续，可能比演出本身更有长期价值。

本届喜剧节传播数据同样说明问题：微博话题#温州接励城市喜剧节#阅读量248.3万、互动量71.1万次；小红书单个话题浏览量153.2万，相关点击量超800万；抖音话题播放量18万次；喜剧节图片直播二维码浏览人次超271万。线上热度与线下人流相互印证，笑声正在破圈。

落幕当晚，一位连续三年参加喜剧节的本地观众说，第一年他是“看新鲜”，第二年他是“找乐子”，今年开始留意不同演员的风格差异。从消费到品鉴，这种变化或许才是一座城市喜剧文化真正生长的信号。

6天25万人次的客流会退去，850万元营业额会成为纪录。但散落在菜场咖啡、旧戏台剧场、临时理发店里的笑声，正在悄悄改变这座城市的某种气质：它不只是“敢为天下先”的创业之城，也可以是一座允许年轻人松弛下来、笑出声来的城市。

鹿城区委宣传部有关负责人表示，接下来将进一步推动“文化+旅游+商业”深度融合，助力温州打造年轻人向往的喜剧文化旅游目的地。

来 源：温州都市报

原标题： 6天25万人！温州把“笑”接住了

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com