温州日报 2026-10-21 09:21:59

记者10月20日从市卫健委获悉，在国家中医药服务消费和贸易融合发展首批试点中，由市卫健委申报、温州市中西医结合医院负责实施的“温州市中医特色运动康复服务改革实践”项目入选，将重点承担“市中医特色运动康复服务改革实践”试点任务。

温州网讯 记者10月20日从市卫健委获悉，在国家中医药服务消费和贸易融合发展首批试点中，由市卫健委申报、温州市中西医结合医院负责实施的“温州市中医特色运动康复服务改革实践”项目入选，将重点承担“市中医特色运动康复服务改革实践”试点任务。

温州市中西医结合医院（温州市体育运动医院）

据悉，温州市中西医结合医院是三级甲等中西医结合医院，也是全国首批中医药适宜技术研究推广中心、温州市中医药适宜技术推广质控中心挂靠单位。该医院建有温州市运动医学中心，是国家体育总局运动医学研究所全国首批科学健身联合门诊试点单位。今年2月，医院正式挂牌温州市体育运动医院，整合骨科、康复科、针灸推拿、运动医学、营养、心理等学科资源，面向市民、运动爱好者和专业运动员提供运动损伤诊疗、术后康复、科学健身指导等服务。

此次试点将依托医院现有体医融合基础，将中医骨伤、针灸推拿、体质辨识、中药熏蒸等中医药特色技术，融入运动损伤防治、慢病运动干预和术后康复全过程。同时，医院将完善多学科协作团队，配置运动心肺功能测试、三维步态分析、反重力跑台、超低温冷疗舱等设备，优化急诊急救、检查检验、康复治疗、科学运动指导等功能布局，构建“评估—检查—治疗—康复—随访”一体化服务链条。此外，医院将搭建以温州市体育运动医院为核心枢纽的“1+N”全域服务网络，推动运动健康服务向社区、学校、体育场馆和赛事场地延伸，并在基层推广中医运动养生指导，探索中医药适宜技术在运动康复、健康管理等领域的创新应用。

下一步，市卫健委将推动试点单位持续推动中医药服务提质扩容，促进中医药服务消费与对外贸易深度融合，擦亮温州中医药特色品牌，为全省、全国中医药创新发展贡献温州样板与温州经验。

来 源：温州日报

原标题： “中医特色+体育”，温州这家医院入选国家首批试点！

记者 张琳 通讯员 王霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com