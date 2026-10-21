潮新闻 2026-10-21 09:21:47

坐落于温州北站高铁新城的麦腾智联科创园，自2025年成立以来已吸引超30家科技型企业入驻。其中大多企业处于创业起步阶段，大家普遍面临一个共性问题，拥有科技智能技术，却苦于找不到迈向技术落地的突破口。对此，园区以一站式服务打通项目落地、政策对接与产业协同全链条，通过订单前置对接、技术场景匹配、企业协同互补，帮助初创企业跨越“从0到1”的起步门槛，实现“1+1>2”的协同发展。

鼠标轻点，参数输入，不到一分钟，一份教玩具产品设计方案便出现在屏幕上，这是记者近日在永嘉麦腾智联科创园入驻企业传福AI看到的一幕。

传福技术总监徐红许当场演示研发的“乐链AI”平台，该平台专门面向永嘉教玩具产业，整合产品设计、销售服务、电商内容等多项功能。以设计为例，过去设计师完成一款教玩具产品的设计与建模至少需要3天，而借助“乐链AI”，不到一分钟即可生成符合要求的教玩具产品方案，效率大幅提升。

葛璞瑞 摄

园区里火热的创业氛围不止一处。温州星航科技研发的具身智能陪伴机器人尚未上线，园区已为企业对接10多家本地教玩具企业，预定订单近百万元。星航科技里的工程师几乎都是在校或刚毕业的大学生。

他们把创业的第一站选在永嘉，看中的正是园区所提供的服务。李宗文今年大四，入驻园区后，便在学校与企业之间两头奔波。“有园区的帮助，成本压力会下降，我们可以去拓展更多功能。”李宗文说。

坐落于温州北站高铁新城的麦腾智联科创园，自2025年成立以来已吸引超30家科技型企业入驻。其中大多企业处于创业起步阶段，大家普遍面临一个共性问题，拥有科技智能技术，却苦于找不到迈向技术落地的突破口。对此，园区以一站式服务打通项目落地、政策对接与产业协同全链条，通过订单前置对接、技术场景匹配、企业协同互补，帮助初创企业跨越“从0到1”的起步门槛，实现“1+1>2”的协同发展。

葛璞瑞 摄

传福AI的第一步，正是借力园区迈出的。“新企业没有知名度，别人信任感不一样。”徐红许坦言，借助园区的资源和产业网络，企业在研发阶段，就已接洽上了企业订单。

“我们从企业的需求出发，在入驻之前就开展深度分析，对接本地的上下游资源。”园区总经理陶波说，如今随着入驻企业数量大不断增加，如何他们的专长形成协同效应，成为园区运营团队面临的新课题。为此，园区进一步摸清每家企业的家底，比如擅长什么领域、正在研发什么产品、有哪些资源需求。最近，陶波在各家企业之间来回奔波，张罗着把大家拉到一起合作。

入驻园区的道冲智能科技擅长二次开发，经园区牵线搭桥，最近正与星航科技联手研发陪伴机器人，一家搞研发、一家出技术，双方优势互补，共同开展业务。目前园区已形成人工智能、智能网联的产业集群。

在这里，初创企业不再单打独斗，而是各展所长、彼此成就。园区以服务为纽带，将技术、场景、订单与人才串珠成链，让“从0到1”的跨越不再孤单，也让“1+1>2”的协同效应在这片创业热土上持续释放。

来 源：潮新闻

原标题： 从单打独斗到彼此成就 永嘉这个科创园全力打造科技创业协同生态

记者 谢甜泉 作者 朱若冰 葛璞瑞

本文转自：温州新闻网 66wz.com