潮新闻 2026-10-21 09:21:48

10月20日，龙港首家量子科技企业——温州北龙量子科技有限公司与开明智能科技有限公司签署投资协议，后者将投资6000万元，推进原子选频半导体激光器项目产业落地和应用推广，推动前沿科研成果在龙港生根发芽。

10月20日，龙港首家量子科技企业——温州北龙量子科技有限公司与开明智能科技有限公司签署投资协议，后者将投资6000万元，推进原子选频半导体激光器项目产业落地和应用推广，推动前沿科研成果在龙港生根发芽。

据悉，温州北龙量子科技有限公司是北大—龙港高端量子科技联合实验室孵化的第一家产业化公司，此次签约也是该公司首笔融资签约。

王晓莉 摄

当前，量子科技正成为国家新质生产力核心引擎，量子精密测量作为最易落地、最快见效的关键赛道，正全面赋能国防军工、航空航天、工业制造、通信电力、金融医疗等领域。原子选频半导体激光器是高端科学仪器的核心关键部件，项目主要研发生产原子滤光器、原子选频激光器、原子选频光频标等产品，聚焦量子科技规模化应用方向，面向轻量化、高能耗应用场景，着力推动国产超稳频激光朝着芯片级、大功率方向迭代升级。

作为项目技术支撑方，北京大学在高端量子科技领域拥有深厚积淀。该原子选频半导体激光器项目团队承接的国家重大专项已顺利通过联合验收，成功打破国外在稳频半导体激光器领域的技术封锁，已实现全国产化自主可控。

龙港近年来积极布局量子科技等未来产业，持续打造适宜前沿科技成果转化的产业生态。去年7月，北大—龙港高端量子科技联合实验室签约组建，并于今年1月正式启用。

“实验室运行9个月来，已进入稳定的研发攻坚、小批量试制、成果转化并行的运行状态。”龙港高端量子科技研究院执行院长韦强表示，实验室现已集聚15名高层次人才，累计取得4项软件著作权与发明专利，自主研发量子选频激光器斩获全国颠覆性技术创新大赛二等奖，形成一系列科研成果和创新突破。目前主攻量子选频激光器的工程化技术，不仅攻克了封装、原子滤光等核心技术，性能更精准、更稳定的同时，激光器体积还缩小20倍，为后续产业化奠定基础。

此次投资协议的签订，是北大—龙港高端量子科技联合实验室成果转化的重要一步。依托北京大学的技术储备、人才资源，叠加龙港产业配套优势，项目落地后将进一步补齐本地量子产业链关键环节，持续放大校地协同创新效能，为龙港培育未来产业、推进高质量发展注入科技力量。

“我们已做好长期陪伴的准备。”开明智能科技有限公司总经理林振和表示，除了保障资金及时、足额到位，企业也会把多年积累的产业经验、市场渠道投入项目应用推广，助力产品从实验室走向市场。

围绕高端量子前沿技术开展产业技术应用研发和集成创新的同时，联合实验室也在积极赋能当地传统产业的转型提升，今年以来已先后发布多轮企业技术需求征集公告，将北大在计算机、智能装备领域的技术资源引入龙港，深度对接印刷包装产业，推动更多前沿技术转化为产业发展动能。

来 源：潮新闻

原标题： 布局未来产业新赛道 龙港首家量子科技企业获6000万元融资

记者 赵琛璋 作者 邓雨薇 方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com