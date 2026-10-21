深耕细分赛道打通“最后一公里” “龙港物流”把温州展品送到广交会

温州日报 2026-10-21 09:21:48

第140届广交会正在广州火热开展，温州制造将在三期展会中陆续集体亮相。琳琅满目的展品背后，有一支龙港本土物流队伍——温州天驰商务服务有限公司，已默默忙碌数月，以专业的展会物流服务，整合广州等多地资源，打通厂区到展区“最后一公里”，护航温州制造“走出去”“引进来”。

温州网讯 第140届广交会正在广州火热开展，温州制造将在三期展会中陆续集体亮相。琳琅满目的展品背后，有一支龙港本土物流队伍——温州天驰商务服务有限公司，已默默忙碌数月，以专业的展会物流服务，整合广州等多地资源，打通厂区到展区“最后一公里”，护航温州制造“走出去”“引进来”。

广交会既是温州制造出海抢订单的主战场，也是海内外客商对接交流的平台。如何让参展企业无后顾之忧地洽谈、接单？温州天驰商务服务有限公司是由上海天驰达国际物流有限公司设立在温州的服务商，专门助力温州企业对外参展交流与贸易。温州天驰商务服务有限公司执行CEO吕友待告诉记者，作为“天驰达”总部及多家分公司的执行CEO，他身为龙港人，心系家乡，希望能服务好家乡产业。四年前落地龙港的天驰办事处，联动温州、广州物流团队，实现跨区域“一盘棋”调度，创新推出定制化组货+云物流方案，筹展、运输、撤展三大环节打通展品运输进馆“最后一公里”，并提供24小时全链路保障。

本届广交会将持续半个多月，按不同品类分三期进行，乐清电气、瑞安汽摩配、温州鞋服等数百家温企带着展品向海内外客商展示温州制造。“其实，早在3个多月前就开始筹备了。包样品、定规格、配车型、办手续……我们将企业参展的前后繁琐流程都‘包办’了，他们只需轻装上阵在展位接单。”吕友待介绍，一期展会主要服务乐清电气、瑞安汽摩配等温企，这些重工业类的样品设备往往需要用到特种车辆，普通物流难以满足。

龙港企业主要参加的是第二、三期的轻工家居文具类展会。筹展时，在龙港本地设立组货点，针对印刷包装企业展品多而散的特点，就地分拣、打包、贴标，不用企业分头发货；运输全程云平台追踪，紧急样品优先调度运力；依托官方物流商资质协调展馆，开辟专属卸货通道，破解展品进馆难的老问题。龙港企业的微晶材料、文具礼品、圣诞产品等展品，从工厂出发直达广交会展位，参展商不用再为展品转运操心。撤展后，企业只需带着订单回归，展品打包、回运以及展位的清理，都由这支物流“联合舰队”服务到底。

在全球布局多个分公司及合作方，深耕展会物流细分赛道数十年，并涉足赛事、演艺、艺术品等要求性较高的专业物流领域，这是吕友待眼中“直通”广交会的硬核资质。从广交会到香港展会、海外展会，各类国际展会物流业务网络覆盖全球230个国家和地区，可从企业仓库直接把展品送达世界各地展馆的指定展位。“展会物流不只是运一件货，而是陪着本土企业一起出海。”吕友待坦言，物流配套和制造业共生共荣。本届广交会，在这张覆盖海内外的物流网护航下，多家龙港印刷、轻工企业顺利完成布展，提高参展流程效率，同时也提升了企业不断“走出去”的底气。

展会物流属于小众细分领域，容错率低，一件展品破损、一次延误，就可能影响企业整场参展。不同于普通货运，展会物流讲究时效、保护展品、熟悉展馆规则。吕友待说：“我们不只做货物运输，还延伸出展位配套搭建、展品仓储、报关咨询、酒店预订等一揽子参展配套服务，从单纯运货升级为全链条展会综合服务商。”从历届广交会中打磨出来的日益成熟的全链路模式也复制到其他国际展会，同时加码布局跨境电商物流，把服务链条从参展运输延伸到展后订单交付。企业在广交会上谈成意向订单后，可接续享受跨境出运服务，实现“参展拓客、物流护航、订单落地”的完整闭环。

来 源：温州日报

原标题： 深耕细分赛道 打通“最后一公里” “龙港物流”把温州展品送到广交会

记者 缪小霞 龙港融媒记者 金君

本文转自：温州新闻网 66wz.com