为重大产业项目腾空间 6宗工业用海项目挂牌提前18天完成
温州网讯 近日，瑞安市自然资源和规划局发布丁山三期北区6宗工业用海挂牌公告，出让海域总面积421亩。这是瑞安推进历史围填海区域规范化管理、盘活存量海域资源的关键一步，也为瑞安市重大项目落地、海洋经济提质扩容提供空间支撑。
据悉，此次挂牌出让的6宗海域位于丁山三期北区历史围填海范围内。这片海域未来将重点布局汽车零部件、泵阀机械、新型建材等先进制造产业基地，承接全市重大产业项目落地，推动传统制造业转型升级。丁山三期北区工业用海涉及审批层级高、协调难度大。瑞安市资规局全面梳理围填海历史遗留问题，逐项核对权属、规划、环保、产业等关键要素，建立“一宗一档”工作台账，明确时间节点和责任人。在前期准备阶段，该局主动加强与相关部门的沟通对接，围绕海域使用论证、规划条件、产业准入等关键环节，实行并联推进、跟踪督办，最大限度压缩内部流转时间。
“通过部门协同、上下联动，6宗用海项目从前期准备到发布挂牌公告，比原计划提前18天完成，实现‘质量不降、效率提升’。”瑞安市资规局相关负责人介绍，出让实施过程中严格按照海域使用权出让有关规定，依法履行评估、公示等程序，确保各环节衔接顺畅、全程可追溯。
来 源：温州日报
瑞安融媒记者 严小章 张森 记者 包蓉蓉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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