温州日报 2026-10-21 09:21:49

高龄杨梅园如何焕发新生？林下空地怎样“生金”？10月18日，温州科技职业学院教师、科技专家叶朝军、余宏傲，走进地处龙湾区的温州康隆杨梅专业合作社基地，为龙湾杨梅产业转型升级“把脉开方”，探索“果药共生”林下经济新路径。

温州网讯 高龄杨梅园如何焕发新生？林下空地怎样“生金”？10月18日，温州科技职业学院教师、科技专家叶朝军、余宏傲，走进地处龙湾区的温州康隆杨梅专业合作社基地，为龙湾杨梅产业转型升级“把脉开方”，探索“果药共生”林下经济新路径。

大罗山麓是龙湾杨梅核心产区，部分杨梅园果树树龄高、树冠郁闭，树体高大、通风透光差，产量品质逐年下滑。实施秋季大修矮化修剪，是恢复树势、延长果园经济寿命的关键技术，但大修后地表裸露、恢复期收益不足，成为果农的“心头病”。

针对问题，龙湾现代农业产业研究院推出产业提升项目“高龄郁闭杨梅园大修及套种中草药高值化综合开发技术研究”，创新探索杨梅林下套种黄精、三叶青等耐阴中草药模式，力求构建“杨梅大修＋林下中草药＋高值加工”全链条技术体系，建立示范基地，形成可复制推广的果药复合栽培模式，带动农户增收致富。

为协助推进该项目技术方案落地，此次温州科技职业学院专家专程来到龙湾杨梅产区，现场为合作社技术管理人员讲解秋季杨梅树大修修剪要点，明确修剪强度、光照调控、病虫枝清理等实操要求，既顾及杨梅树复冠生长，又满足后续林下中草药对透光率的需求。针对中草药套种，专家组现场踏勘完成候选地块筛选，研究配套土壤改良、杨梅根系复壮协同技术方案。

来 源：温州日报

原标题： 杨梅园里来了技术队 果药共生开出“致富方”

记者 李艺

本文转自：温州新闻网 66wz.com