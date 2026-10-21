温州市特检院探索地区产业发展一站式科创服务

温州日报 2026-10-21 09:21:00

日前，记者从温州市特种设备检测科学研究院获悉，该院以获批全省市场监管系统“四题一评”协同创新改革试点为契机，锚定“中国泵阀之乡”产业需求，实施特种设备“企-政-检-产-市”一站式科创服务项目，以“家门口”的科技服务，护航我市特种设备产业安全发展和转型升级。

温州网讯 日前，记者从温州市特种设备检测科学研究院获悉，该院以获批全省市场监管系统“四题一评”协同创新改革试点为契机，锚定“中国泵阀之乡”产业需求，实施特种设备“企-政-检-产-市”一站式科创服务项目，以“家门口”的科技服务，护航我市特种设备产业安全发展和转型升级。

温州是全国重要的压力管道及元件等承压类特种设备关键部件制造基地。长期以来，高端产品国产替代难、技术瓶颈突破慢、检验检测能力与产业升级不匹配等难题，制约着产业向价值链高端攀升。据介绍，该科创服务项目从打通“需求端”起步，依托该院现场检验检测、驻厂监检、便企安全阀校验站等业务深入企业一线，设立“红博士工作站”主动上门问诊，把企业的“疑、难、杂”问题变成一张张科研清单，累计收集承压类企业“卡脖子”问题42项。同时，该院联合浙江工业大学、中国计量大学、浙江大学温州研究院等高校院所和科研机构，申报产学研一体化联合攻关项目8项，涉及多个前沿领域。比如：针对企业反馈的高腐蚀含固介质特材阀门耐磨难题，该院研发的多种耐磨堆焊材料已完成材料设计，下一步将进行工艺验证，帮助产品在严苛工况下“站得更稳”。

来 源：温州日报

原标题： 市特检院探索地区产业发展一站式科创服务

记者 黄婉文

本文转自：温州新闻网 66wz.com