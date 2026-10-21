温州日报 2026-10-21 09:21:49

马路上看似寻常的追尾事故，背后竟藏着精心编织的骗保套路。正常行车遇到邻车变道，多数驾驶员会减速避让。然而，有人却反其道而行之——专门瞄准变道车辆，非但不踩刹车，反而加速撞上去，再拿着虚高的“隐形车衣”质保卡向保险公司索赔，靠这套把戏屡屡得手。近日，温州市公安局鹿城区分局破获一起系列保险诈骗案，揭开了这起披着交通事故外衣的诈骗真相。

温州网讯 马路上看似寻常的追尾事故，背后竟藏着精心编织的骗保套路。正常行车遇到邻车变道，多数驾驶员会减速避让。然而，有人却反其道而行之——专门瞄准变道车辆，非但不踩刹车，反而加速撞上去，再拿着虚高的“隐形车衣”质保卡向保险公司索赔，靠这套把戏屡屡得手。近日，温州市公安局鹿城区分局破获一起系列保险诈骗案，揭开了这起披着交通事故外衣的诈骗真相。

今年7月，某保险公司工作人员报案称，他在梳理理赔台账时，发现男子张某名下多辆汽车出险记录十分反常——其名下车辆交通事故接二连三发生，且绝大多数被认定为“对方变道全责”，理赔清单中频频出现高额“隐形车衣”赔偿项目。

在核查理赔材料时，办案民警发现了重大破绽，张某提交的多份支付宝车衣付款截图疑点重重，同一份转账单号，却被修改出不同的交易时间、收款商家和交易金额，明显是篡改图片后的产物。

据办案民警介绍，张某的作案手法并不复杂：他先给车子贴成本低廉的“隐形车衣”，却索要高额标价的质保卡，钻保险理赔的空子。一旦发生对方全责的交通事故，就拿着高价质保凭据向保险公司索赔，理赔到手后再贴廉价车衣，从而赚取中间的差价。

警方查实，张某在某二手平台仅花1499元购买一套“隐形车衣”，贴在自己的宝马7系轿车上，却要求商家开具一张价值2.75万元的质保卡；后又在线下门店花费8800元给一辆路虎轿车贴膜，拿到一张标价2.52万元的质保卡。

民警发现，除了伪造凭证外，交通事故本身也是人为制造的。警方调取路面监控视频发现，张某在行驶途中专门盯紧旁边车道准备变道的车辆。一旦发现有车辆压线、变道，他非但不减速避险，反而保持车速甚至加速撞向对方，借助交通法规中“变道方承担事故全部责任”的规则，人为制造出一起起对方全责的交通事故。

事故发生后，张某将提前伪造的车衣交易截图，连同虚高的质保卡一并提交给保险公司，按照虚高的车衣价格申请理赔。拿到保险赔款后，他给车辆重新贴上低价车衣，再次寻找骗保机会。

据不少交通事故当事人事后回忆，自己变道前已仔细观察后方路况，确认距离安全才操作。可对方车辆却突然加速冲过来，撞击来得十分突兀，他们当时就隐隐感觉不对劲。

办案民警顺线深挖，逐条核对事故卷宗、保险报案记录、理赔流水，固定了大量书证和电子证据，很快锁定涉案男子。8月底，警方在某工业区将张某抓获。

警方查实，2023年2月至2025年11月，张某用这套手法蓄意制造了10起交通事故。系列事故保险赔付总金额为9万余元，除去车辆正常维修开销，张某靠车衣差价非法获利3万余元。

目前，张某因涉嫌诈骗罪已被鹿城警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

来 源：温州日报

原标题： 专盯变道车辆“制造”事故 鹿城警方破获虚报高价“车衣”骗保案

记者 杜一川 通讯员 王点

本文转自：温州新闻网 66wz.com